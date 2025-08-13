台積電最後一盤爆6197張買單 收天價1200元、市值31.1兆元

台股13日再挑戰歷史新高， 終場收24,370.02點， 上漲211.66點，仍是歷史次高，權王台積電（2330）是推升大盤指數衝新高的要角， 股價以1,185元開高， 最後一盤爆出6,197張買單，以天價1,200元收盤， 上漲20元， 漲幅1.69%，市值31兆1,191億元。

台股早盤以24,232.04點開出，隨著台積電盤中衝高，指數一度衝達24,406.94點，上漲248.58點，距去年7月寫下24,416.67點的高點僅9.73點，大盤指數逼近歷史高點；台積電早盤以1,185元開出， 終場收在1,200元， 寫下歷史新高，影響大盤指數約165點。

台積電董事會核准配發 2025 年第2季每股現金股利 5元，其普通股配息基準日訂定為 12月 17 日，除息交易日為 12 月 11 日， 現金股利在2026 年 1 月 8 日發放。

為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電核准資本預算約美金 206 億 5,750 萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程；另外，核准於不高於新台幣 600 億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或綠色相關支出之資金需求。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望， 預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣 29元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 55.5%~ 57.5%之間；營業利益率預計介於 45.5~ 47.5%之間。

台積電7月合併營收3,231 億 6,600 萬元，較上月增加 22.5%，較去年同期增加 25.8%。累計 2025年 1 至 7 月營收約為新台幣 2 兆 962 億 1,100 萬元，較去年同期增加 37.6%。