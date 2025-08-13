台積電收1200元創歷史新高 台股漲211點收24370點刷新歷史次高

台股13日早盤開高走高，隨台積電（2330）持續上揚，台股指數與台積電股價在盤中同步創歷史新高；台股盤中衝高到24,406.94點，超越12日高點的24,263.92點刷新歷史次高紀錄；但買盤追價意願保守，拉回整理，終場上漲211.66點，以24,370.02點作收，成交量5,582.23億元；台積電收盤股價來到1,200元，再創歷史新高，上漲20元，漲幅逾1.69%。

今日成交金額大且走高為：富喬（1815）、臻鼎-KY（4958）、台達電（2308）、亞光（3019）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、大量（3167）、台玻（1802）及台燿（6274）；成交金額大且疲軟者則為：緯創（3231）、廣達（2382）、神達（3706）、南亞科（2408）、定穎投控（3715）、AES-KY（6781）、高技（5439）、鴻準（2354）及環宇-KY（4991）。

第一金投顧表示，從目前產業營收數據來看，AI 應用、雲端運算、資安及高階電子零組件需求仍是市場主要的成⻑引擎，尤其電腦及週邊設備業、資訊服務業、通信網路業等族群的營收動能強勁，顯示產業景氣仍處於向上循環。

操作上，投資人可持續關注AI伺服器供應鏈的如高階 PCB、散熱、電源管理與高速傳輸相關個股，以及受惠於雲端與資安需求提升的軟硬體整合廠商。此外，在上櫃市場中，電子零組件及其他電子業的基本面同樣亮眼，短線若有技術面整理或大盤拉回時，反而提供中⻑線布局的切入機會。不過，對於金融、鋼鐵、油電燃氣等受景氣循環與匯率波動影響較大的產業，仍建議保守以待，並適度控管持股比重，以降低總體風險。