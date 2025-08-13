外資按讚、上半年賺逾1股本 富世達8元現金股利秒填息

慢慢變富似乎不是一個迷人的投資路徑。 最近和一位剛進入職場不久的年輕人聊天，年輕人興致勃勃的和版主聊投資，可能是受到一些短線炒股致富的新聞影響，年輕人很希望找到一兩年內能漲3倍、5倍的瘋狂股票，例如多年前的Tesla、NVIDIA、疫情期間的富邦媒與貨櫃三雄...等，幻想著只要能找到這種股票，然後重押，不用幾年就能和職場說再見。 年輕人問版主，是否有推薦的潛在飆股？版主平靜的回答：如果版主有能力挑選飆股，現在何必傻傻買ETF？

