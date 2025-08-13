外資按讚、上半年賺逾1股本 富世達8元現金股利秒填息
軸承股王富世達（6805）上半年每股純益10.02元，大賺逾一個股本， 美系外資目標價喊上1,060元，給予「優於大盤」評等；去年度股利配發8元現現金股利，13日除息，一開盤就以1,055元開出， 秒填息，股價一度衝達1,070元。
富世達第2季營收26.2億元，季增16.3%，年增52.4%；稅後純益3.3億元，季減7.3%，年增28.9%，為歷年最旺的第2季，每股純益4.82元；累計今年上半年營收48.71億元，年增42%，稅後純益6.86億元，年增42.9%，每股純益10.02元。
富世達對越南廠增資800萬美元（約新台幣2.39億元），擴增越南廠水冷快接頭產能，已在今年3月起陸續移入相關設備，第2季開始出貨，挹注營收成長；水冷快接頭同時打入輝達GB200與GB300供應鏈，預估出貨動能將呈現逐季成長；展望未來，富世達今年營收、獲利都有望再創高。
富世達去年股利配發8元現金股利，13日除息表現亮眼， 一開盤就完成填息， 股價以1,055元開出，一度衝達1,070元，近午盤時則一度翻黑至1,025元， 後再往上拉升翻紅。
