漲點驟減為哪樁？台股近高情怯 緯創等 AI 要角熄火 多空激戰24,250點
台股13日早盤在台積電（2330）創歷史天價1200元領軍，加上閃見25千金，以及機器人、PCB、散熱等族群強力助攻下，大盤指數一度大漲248.58點、衝高至24406.94點，離歷史新高紀錄僅9.73點之遙。
但盤中台積電漲幅收斂，鴻海（2317）、廣達（2382）、金像電（2368）、京元電子（2449）、神達（3706）等AI概念族群要角也陸續翻黑走弱，緯創（3231）更下挫逾6%、直接摜破季線，使得大盤指數漲點一度驟減至13.83點、回到24172.19點，多空於24200點~24250點間陷入激戰。
法人指出，台股大盤指數持續向新高挺進，但僅有約26.5%個股股價處於年線之上，目前推升指數上漲的主力多為受關稅豁免的AI大型權值股，但短線相關個股走勢出現漲多分歧局勢，資金轉進非直接受惠、基期相對較低個股輪動，後續佈局可留意半導體、機器人、金屬機構件、連接器、等族群；另，PCB、玻纖布、散熱、電源等受惠規格升級需求，長線基本面有成長機會，可伺機逢低布局。
