台股逼近歷史高點還能追？ 法人這麼看

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股歷史高近在咫尺，13日一度衝達24,406.94點， 僅差不到10點就可刷新天價紀錄，到底在台有望再寫新高時，還可以勇敢進場追？或是該先獲利了結？有法人認為，大盤行情欲小不易，只要未在高檔出現爆量中長黑，可以樂觀看待，布局主軸仍在AI，不過， 也有法人擔憂下半年景氣及GDP下滑過快，加上股價貴、本益比高， 應居高思危，建議保守因應。

台股13日以24,232.04點開高，一度衝達24,406.94點，上漲248.58點，距去年7月寫下24,416.67點的高點僅9.73點，大盤指數逼近歷史高點，這時候還能進場買進嗎？什麼股票可以布局？或都是趁高有獲利先賣出？

統一投顧董事長黎方國表示，推升台股衝新高的題材有三個，一是關稅的負面影響尚未顯現下，市場解讀認為少損失就是利多；二是Fed降息預期拉高， 市場正面看待；第三點則是國安基金還未退場，維繫市場信心。

不過，黎方國提醒，關稅的本質是負面的，市場把少損失視為加分其實不是太合理；另外，下半年的基本面來看，台積電（2330）第3季的營收恐將月月降，若以出口訂單來看，第3季可能比第2季減少8~10%，包括中經院、央行等預估下半年景氣將明顯下降。

黎方國強調， 台股位處高檔，目前來看，股價貴、本益比高，且下半年的景氣及GDP下滑的速度很快，恐是潛在的風險， 需要多加留意；他認為，台股逼近前高，高檔解套賣壓相對沈重，應居高思危，保守操作，有獲利先行了結，等拉回再買。

台新投顧副總黃文清表示，在對等關稅及半導體關稅兩大不確定因素都解除下，台股行情樂觀，大盤指數欲小不易，有機會衝關再創高點，只要未在高檔爆量下跌就沒問題，但若是出現爆量中長黑就要小心。

黃文清認為， 布局仍以AI為主軸， 從晶片、零組件、電源供應器、導軌、伺服器、半導體設備及材料等都可以留意， 另外，非電子族群部分，普發現金1萬元之下，可以留意內需消費族群、紡織、製鞋、金融股的高股息等。

台股 關稅

存股30年資產翻倍...可是太慢！達人：個股2年翻3倍、但錯1次全都打水漂

慢慢變富似乎不是一個迷人的投資路徑。 最近和一位剛進入職場不久的年輕人聊天，年輕人興致勃勃的和版主聊投資，可能是受到一些短線炒股致富的新聞影響，年輕人很希望找到一兩年內能漲3倍、5倍的瘋狂股票，例如多年前的Tesla、NVIDIA、疫情期間的富邦媒與貨櫃三雄...等，幻想著只要能找到這種股票，然後重押，不用幾年就能和職場說再見。 年輕人問版主，是否有推薦的潛在飆股？版主平靜的回答:如果版主有能力挑選飆股，現在何必傻傻買ETF？

