00981A 前10大持股抓到千金股 吸睛又吸金

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股13日呈現高檔震盪，盤中一度來到24406點，逼近歷史新高的24416點，但主動式ETF表現依舊突出，主動統一台股增長（00981A）盤中一度突破13元，再度展現強勢氣勢。同時，00981A在績效加分下，吸金速度加快，最新規模已站上90億元大關，正向百億里程碑邁進。

據統計顯示CMoney至13日，六檔主動式ETF今年掛牌以來，績效普遍戰勝大盤，達到追求「超額報酬」的目標。尤其，時間拉長到兩個月來看，漲幅居冠的00981A大漲超過兩成，而大盤只漲8.39%，主動式ETF的強勢表現完全展現。

其中，「股王」00981A自5月底掛牌以來，一路走高，近一個月上漲13.74%居冠，兩個月累計漲幅達21.33%，也是唯一突破兩成的ETF，上市至今累積漲幅逼近三成，持續拉開與其他同類ETF的距離。

00981A產品策略聚焦市值前300大企業，觀察前10大持股，鎖定包括台積電（2330）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、台光電（2383）等重量級成長股，都是近期最夯的千金股，成功抓住AI及高價股浪潮，主動式選股更能靈活緊貼趨勢。

