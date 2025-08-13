存股30年資產翻倍...可是太慢！達人：個股2年翻3倍、但錯1次全都打水漂

慢慢變富似乎不是一個迷人的投資路徑。

最近和一位剛進入職場不久的年輕人聊天，年輕人興致勃勃的和版主聊投資，可能是受到一些短線炒股致富的新聞影響，年輕人很希望找到一兩年內能漲3倍、5倍的瘋狂股票，例如多年前的Tesla、NVIDIA、疫情期間的富邦媒與貨櫃三雄...等，幻想著只要能找到這種股票，然後重押，不用幾年就能和職場說再見。

年輕人問版主，是否有推薦的潛在飆股？版主平靜的回答：如果版主有能力挑選飆股，現在何必傻傻買ETF？

版主接著分享複利概念，只要年化報酬率能有6%~8%，30年後股票資產達到一千萬，甚至兩千萬以上都是有可能的；可惜年輕人一聽到「30年」就顯得意興闌珊，不願意繼續討論下去。接著版主分享曾經關注過大學光、達興材料...等兩三年內漲幅超過300%的股票，年輕人才又眼睛為之一亮。

年輕人： 既然關注，版主當時為什麼不買、不重押？

版主： 關注分析是一回事，真金白銀進場投資又是另一回事，沒有人可以百分百肯定自己的眼光絕對正確。

即便分析正確，版主也不會重押，還是要有風險意識；即便分析正確，當股價漲了70%、80%，也要有信心能續抱。所以版主把關注分析個股當成茶餘飯後的休閒，專注投資抱得住的ETF，每年傻傻賺6%~8%就好。

談話尾聲，版主勸年輕人盡量別碰期貨、選擇權...等高槓桿產品，尋飆股不是壞事，但以閒錢操作現股就好，不要太躁進，避免槓桿倍數過大而掉進萬劫不復的深淵。

版主十幾年前也曾經幻想過短期間內炒股暴富，但也僅止於幻想，打從進入股市第一年，版主的目標就是年化報酬率6%~8%，閒錢慢慢投資、慢慢朝財富自由前進，所以近年已不再投資個股，畢竟ETF就能達成年化報酬率6%~8%，何苦投資個股自找困擾？ !

年輕人對於投資有衝勁不是壞事，確實可以嘗試尋找飆股，也許下一位股神就此誕生也未可知。慢慢變富確實不迷人，但版主選擇在這條不迷人的道路慢慢前進。

