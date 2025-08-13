快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

股王秀「基」肉！信驊暌違1個月重登5000元大關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股13日持續向歷史高挺進，盤中權王台積電（2330）創歷史天價1200元，股王信驊（5274）也不落人後，挾著亮眼的基本面表現，暌違約1個月後，股價重返5000元大關之上。

信驊2025年第2季受匯損影響，歸屬母公司稅後純益6.29億元，季減29.1%、年增23.9%，落至一年來低點，EPS 16.65元。惟上半年累計稅後純益仍達15.16億元，年增68.6%，每股純益40.11元，賺進超過4個股本，逼近2024年前三季獲利水準。

信驊董事長林鴻明表示，AI產業蓬勃發展，客戶需求強勁，第三季營運將優於預期，且訂單能見度已經看到年底，輝達下世代Rubin平台也將導入信驊新產品，為後續營運添火，全年營收預計年增雙位數百分比。

至於關稅風險上，信驊高層指出，公司幾乎沒有將晶片直接賣到美國，因此半導體關稅影響不大，而對等關稅牽涉到的伺服器領域，目前也在關稅豁免名單，暫不受影響。

籌碼面上，三大法人近3日連續調節、累計賣超194張；統計信驊於7月16日失守5000元關卡以來，三大法人合計賣超638張，包括外資買超148張、投信賣超830張、自營商買超44張。

信驊 關稅

延伸閱讀

關稅不是最痛！電子五哥最怕的事 下半年會發生嗎？

美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明

美媒：華府遊說失靈 領導人應與川普面對面談關稅

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

相關新聞

存股30年資產翻倍...可是太慢！達人：個股2年翻3倍、但錯1次全都打水漂

慢慢變富似乎不是一個迷人的投資路徑。 最近和一位剛進入職場不久的年輕人聊天，年輕人興致勃勃的和版主聊投資，可能是受到一些短線炒股致富的新聞影響，年輕人很希望找到一兩年內能漲3倍、5倍的瘋狂股票，例如多年前的Tesla、NVIDIA、疫情期間的富邦媒與貨櫃三雄...等，幻想著只要能找到這種股票，然後重押，不用幾年就能和職場說再見。 年輕人問版主，是否有推薦的潛在飆股？版主平靜的回答：如果版主有能力挑選飆股，現在何必傻傻買ETF？

台股挑戰歷史新高 彭博：AI熱潮推動台股四個月來狂飆40%

台灣股市今天邁向歷史新高，台股加權指數盤中一度上漲1%，最高來到24,403點，非常逼近歷史高點24,416點，有望創下...

跟進美股創新高？台股早盤漲逾200點 台積電開高5元

台股13日開盤指數上漲73.68點，開盤指數為24,232.04點，早盤漲逾200點，來到24,360.58點。台積電（...

股王秀「基」肉！信驊暌違1個月重登5000元大關

台股13日持續向歷史高挺進，盤中權王台積電（2330）創歷史天價1200元，股王信驊（5274）也不落人後，挾著亮眼的基...

台股閃見25千金！這6檔還續創天價

美國7月CPI優於預期，降息預期升溫，台股13日跟著美股揚升、直逼歷史高。千金軍團也持續發威，早盤除了股王信驊（5274...

這檔紡織股躋身「無人機概念股」 股價爆量攻頂 委買高掛逾萬張

新纖（1409）以智慧轉型迎戰關稅挑戰，透過發展無人機產業園區和新創投資，兵分二路，躋身無人機概念股，13日在利多題材激...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。