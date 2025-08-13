股王秀「基」肉！信驊暌違1個月重登5000元大關
台股13日持續向歷史高挺進，盤中權王台積電（2330）創歷史天價1200元，股王信驊（5274）也不落人後，挾著亮眼的基本面表現，暌違約1個月後，股價重返5000元大關之上。
信驊2025年第2季受匯損影響，歸屬母公司稅後純益6.29億元，季減29.1%、年增23.9%，落至一年來低點，EPS 16.65元。惟上半年累計稅後純益仍達15.16億元，年增68.6%，每股純益40.11元，賺進超過4個股本，逼近2024年前三季獲利水準。
信驊董事長林鴻明表示，AI產業蓬勃發展，客戶需求強勁，第三季營運將優於預期，且訂單能見度已經看到年底，輝達下世代Rubin平台也將導入信驊新產品，為後續營運添火，全年營收預計年增雙位數百分比。
至於關稅風險上，信驊高層指出，公司幾乎沒有將晶片直接賣到美國，因此半導體關稅影響不大，而對等關稅牽涉到的伺服器領域，目前也在關稅豁免名單，暫不受影響。
籌碼面上，三大法人近3日連續調節、累計賣超194張；統計信驊於7月16日失守5000元關卡以來，三大法人合計賣超638張，包括外資買超148張、投信賣超830張、自營商買超44張。
