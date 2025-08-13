快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

台積電霸氣衝上1,200元創新高 市值破31兆元

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）13日早盤氣勢如虹，開盤不久即吸引大筆資金湧入，股價一路震盪攀升，在多方力拱下強勢衝上1,200元整數關卡，改寫歷史新天價，市值同步躍升至約31.12兆元，霸氣坐穩台股權值王寶座，成為盤面最耀眼的焦點。

台積電今日以1,185元開出，早盤在高價權值股與外資買盤推升下，盤中最高攻至1,200元，漲幅達1.69%。市值突破31兆元，不僅再度刷新台股單一企業市值紀錄，也象徵外資對其先進製程與AI需求長線成長的高度信心。

法人指出，近期市場持續消化台積電先前法說會釋出的樂觀展望，包括高效能運算（HPC）與AI晶片需求維持強勁，先進封裝產能全滿，並預告下半年營運將呈現逐季成長趨勢。在全球半導體需求回溫與美國投資布局推進下，股價有望維持高檔震盪，甚至挑戰更高區間。

台積電今年股價僅漲約15%，明顯落後其他AI核心股的漲幅，例如SK海力士大漲51%、輝達上漲30%、博通與超微也各漲逾30%。一旦政策塵埃落定，高盛看好台積電憑藉AI、5G、高效運算與電動車等題材，評價仍具吸引力，並以2026年預估EPS、本益比20倍計算，給予「買進」評等，目標價上看1,370元。

