台股挑戰歷史新高 彭博：AI熱潮推動台股四個月來狂飆40%
台灣股市今天邁向歷史新高，台股加權指數盤中一度上漲1%，最高來到24,403點，非常逼近歷史高點24,416點，有望創下收盤紀錄高位。
彭博資訊指出，台股主要受惠於在全球主要科技公司的大規模投資下，市場對AI需求的樂觀情緒。此外，美國對部分台灣晶片製造商的關稅豁免也推動了近期股市的上漲。
彭博指出，台股今天盤中表現強勁，有望突破2024年7月創下的收盤紀錄；台股指數較4月低點已大漲40%，權值股龍頭台積電被豁免川普政府宣布對晶片徵收的100%關稅後，股價上漲動能加快。
台積電第2季度淨利潤優於預期，並且上調2025年營收展望，進一步鼓舞投資人對AI前景的信心。作為全球半導體供應鏈的核心，台灣正成為全球頂尖科技公司競相投資AI算力的最大受益者之一。
根據彭博彙編數據，外資8月份已買入逾19億美元台股，7月合計買入78億美元台股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言