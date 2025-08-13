台股挑戰歷史新高 彭博：AI熱潮推動台股四個月來狂飆40%

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股自4月來已飆漲40%。本報資料照片
台灣股市今天邁向歷史新高，台股加權指數盤中一度上漲1%，最高來到24,403點，非常逼近歷史高點24,416點，有望創下收盤紀錄高位。

彭博資訊指出，台股主要受惠於在全球主要科技公司的大規模投資下，市場對AI需求的樂觀情緒。此外，美國對部分台灣晶片製造商的關稅豁免也推動了近期股市的上漲。

彭博指出，台股今天盤中表現強勁，有望突破2024年7月創下的收盤紀錄；台股指數較4月低點已大漲40%，權值股龍頭台積電被豁免川普政府宣布對晶片徵收的100%關稅後，股價上漲動能加快。

台積電第2季度淨利潤優於預期，並且上調2025年營收展望，進一步鼓舞投資人對AI前景的信心。作為全球半導體供應鏈的核心，台灣正成為全球頂尖科技公司競相投資AI算力的最大受益者之一。

根據彭博彙編數據，外資8月份已買入逾19億美元台股，7月合計買入78億美元台股。

