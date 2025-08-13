台股閃見25千金！這6檔還續創天價

美國7月CPI優於預期，降息預期升溫，台股13日跟著美股揚升、直逼歷史高。千金軍團也持續發威，早盤除了股王信驊（5274）重返5000元之上，漢唐（2404）、貿聯-KY（3665）、精測（6510）也攜手突破千元大關，雖精測、貿聯-KY尚未站穩，但台股仍閃見25千金、再創台股輝煌紀錄。

此外，緯穎（6669）、川湖（2059）、智邦（2345）、台光電（2383）、漢唐、貿聯-KY皆寫下盤中歷史新天價，台積電（2330）也追平歷史高位1195元。整體多頭氣勢相當旺盛。

其中，漢唐受惠上半年毛利率、稅後純益、每股純益齊創新高，激勵股價衝上1,075元，成功擠進千金行列。漢唐第2季合併營收147.85億元，季增28.4%，年增30%；稅後純益13.98億元，季減29.7%，年增17.2%，每股純益7.41元。上半年合併營收263.03億元，年增11.3%；毛利率22.11%，年增9.16個百分點；稅後純益33.87億元，年增37.3%；每股純益17.96元。

另，緯穎財報及展望佳，獲三家外資按讚，美系外資更將目標價喊上4,608元。美系外資指出，雖然緯穎7月營收月減1.49%，但仍年增171.61%。但後續受惠特殊應用IC（ASIC）人工智慧（AI）伺服器的強勁需求，第3季預期營收將達2,220億元，年增127%、季增1%，持續維持三位數的年增率。

分析師指出，台股持續震盪走高，半導體、電子扮演主流不變，但要慎防國際消息面上有變動，宜戒慎恐懼。布局宜選股不選市，且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主，像是晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人、低軌衛星、必要性消費等。