這檔紡織股躋身「無人機概念股」 股價爆量攻頂 委買高掛逾萬張

新纖（1409）以智慧轉型迎戰關稅挑戰，透過發展無人機產業園區和新創投資，兵分二路，躋身無人機概念股，13日在利多題材激勵下，獲大單敲進，激勵股價爆量漲停，開盤一小時，成交量即爆出逾萬張，且委買高掛1.3萬張，股價鎖在13.8元漲停價位。

新光幼獅智慧製造園區已在今年5月動工，第一期預計於2027年5月開始營運，首期建築面積約1萬4,000坪，以3D列印及無人機應用為營運主體，並規劃兩座無人機試飛場域、智慧工廠與青創中心，鎖定低空經濟的龐大潛力市場。二期未來將有建廠規劃，全區完工時程預計在2030年5月。

新纖表示，園區未來將聚焦無人載具 3D 列印 AI 及生醫等新創事業，作為產業創新與智慧製造的發展基地。下半年並將成立蓋亞資本，主要投資在幼獅園區內的新創事業，看好其具高度發展空間，公司希望藉由合作，尋找新的發展機會與合作模式，為新纖開啟下一個50年的發展藍圖。

該基地最大的特色在於採用「前店後廠」模式，具備生產執照，能同時進行研發、設計與生產，同時集團旗下豐富資源，包括百貨、金融、租賃、證券等，能將所有相關資源「打包」，為青創公司提供全方位的支持。

至於將成立的蓋亞資本未來的投資將涵蓋三個層面，包括Startup（初期創立的公司）、Speed Up（已有客戶及規模但尚未成熟的公司）、Scale Up（已成熟甚至接近Pre-IPO的公司）。投資範疇聚焦於無人機、AI、機器人、生醫、3D列印等領域，將以具備製造工廠性質的業種為主。