八方雲集半年報大賺、股利大方配 股價大漲再戰200元關卡

八方雲集（2753）半年報亮眼，上半年獲利年增逾三成，成長幅度領先同業，表現傲視餐飲族群，吸引買盤進駐，推升盤中股價來到199元，漲幅超過6%，不僅超車瓦城（2729）股價，並緊追餐飲股后豆府（2752），成盤面一大亮點。

八方雲集上半年合併營收42.85億元，年成長11.53%，稅後純益3.88億元，年增31.08%，每股盈餘5.81元，創下歷史最佳上半年業績表現紀錄。昨日董事會並決議配發每股現金股利4元，配發率近七成。

八方雲集第2季營運表現亮眼，單季稅後純益1.93億元，每股純益2.89元，創下同期新高，單季歷史次高，僅次於首季表現。公司表示，主要受惠於台灣市場「汰弱留強」的展店策略持續發威，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌對比去年同期淨成長36家，資源集中效益顯現。而美國市場加速拓展，截至7月底美國店數已達12家，第12家門市已於南加州阿卡迪亞完成開設，較去年同期9家大幅成長33.3%，集團全球總店數達1,370家，其中台灣1,280家、香港78家、美國12家，多品牌多店數協同效應帶動整體營運效益明顯提升。

美國最新祭出對等關稅20%、半導體關稅100%等貿易政策，加速台廠海外布局腳步，其中像是環球晶（6488）、鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）等，都已在德州設廠布局，整個德州科技聚落儼然成形，八方雲集表示，德州擁有超過3,000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，隨著眾多台灣科技企業在德州落地深耕，當地台商科技聚落日趨成熟，對於同樣來自台灣的正宗台灣味將可以滿足熟悉的餐飲需求，無疑是為集團在德州的布局策略帶來絕佳契機。

八方雲集已於今年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，德州中央工廠與首間QSR快餐新型態德州門市也會在今年底前同步開幕，目前美國還有7家門市已完成簽約，包括北加州2家、南加州2家及德州3家，都將配合各州法令要求，逐步完成展店計畫，未來加州與德州雙核心布局成熟化後，將有利於更多海外市場的快速複製。