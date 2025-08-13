跟進美股創新高？台股早盤漲逾200點 台積電開高5元

台股13日開盤指數上漲73.68點，開盤指數為24,232.04點，早盤漲逾200點，來到24,360.58點。台積電（2330）開盤價1,185元，上漲5元。

群益投顧表示，台灣關稅中，各產業受衝擊程度不一，但台股對該議題已逐漸利空鈍化；在AI領軍下，台股呈震盪向上格局。美國財政部⻑貝森特表示，隨著時間過去，關稅應該會像融化中的冰塊，此發言可解讀為美國製造為最終目的，關稅只是暫時性手段，最理想情境為貿易風暴逐漸退散，有利全球經濟重回正軌。台股本周有40家上市櫃公司將進行除息，一個月內將有逾700億元資金活水成為台股近期重要動能；可選擇基本面佳個股，依技術面靈活操作。

操作題材可留意：

1.蘋果Siri創史上最大升級─蘋果AI應用研發進度不如預期落後競爭對手，目前規劃將藉由升級語音助理Siri口語辨識功能以彎道超車，利用Siri成為iPhone免持控制器，讓用戶僅須開口即可完成手機大部分App操作，並精準執行App內部複雜多重步驟任務。

2.機器人材質更輕巧堅韌─特斯拉人形機器人Optimus全面改用新式輕量化材料聚醚醚酮（PEEK），取代原本鋼、鋁等厚重材質，可大幅提升機器人電池續航力與各種動作穩定度和流暢度，大陸機器人大廠亦導入使用。

周二（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,458.61點，上漲483.52點、漲幅1.1%；S&P500指數上漲1.13%；那斯達克指數上漲1.39%；費半指數上漲2.99跌%。台積電ADR漲0.91%，，報每股244.29美元，換算並折合台幣後為每股1,465.69元，較台北交易股票溢價率為24.21%。

7月消費者物價指數（CPI）月比上升0.2%，強化市場對聯準會幾乎肯定會在9月降息的預期。最近幾周，美國股市因科技股獲利強勁、貿易緊張局勢緩和以及降息預期增強而反彈。美銀全球研究公司的數據顯示，上周流入美股的資金是兩年來最多。

三大法人周二集中市場合計賣超53.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超57.3億元，投信賣超0.6億元，自營商（自行買賣）買超0.3億元，自營商（避險）買超4.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少587口至1,679口，其中，外資淨空單減少273口至35,302口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加356口至266口。

選擇權未平倉量部分，08月W2大量區買權OI落在24,300點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在24,500 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18上升至1.18。VIX指數下降0.46至19.79。外資台指期買權淨金額0.55億元 ; 賣權淨金額0.28億元。整體選擇權籌碼面偏多。