標普500與那指創新高　投顧：台股短線資金輪動

中央社／ 台北13日電

聯準會降息期望升高，美股勁揚，標普500指數和那指創新高，輝達和台積電ADR小漲；台股12日漲22.86點，收在24158.36點；投顧指出，受關稅豁免的AI大型權值股帶動，台股指數不斷墊高，推估短線資金轉向基期較低個股輪動。

儘管外界擔憂美國總統川普關稅的影響，美國7月通膨大致持平，使市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的期望升高，美股收盤齊揚，標普500指數和那指創新高，道瓊也大漲近500點。

道瓊工業指數漲483.52點或1.10%，標普500指數上揚72.31點或1.13%；那斯達克指數挺升296.51點或1.39%，費城半導體指數勁揚169.72點或2.99%。

輝達股價小漲0.55%，收183.16美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲0.91%，收244.29美元。

台股12日漲22.86點，收在24158.36點，成交值新台幣4200.44億元。三大法人合計賣超61.01億元，其中，自營商買超4.78億元，投信買超0.5億元，外資及陸資賣超66.29億元。

投顧分析師指出，7月美國CPI增幅符合預期，9月降息機率維持9成以上，激勵美股道瓊勁揚，美國第2季財報已揭露9成以上，8成公司獲利優於預期，為美股維持高檔強勢增添柴火。

分析師指出，台股方面，加權指數不斷墊高，12日盤中觸及24263.92點，距歷史高點24416點不遠，但只有約26.5%個股在年線之上，目前帶動指數上漲多為受關稅豁免的AI大型權值股，短線資金推估會轉向非直接受惠、基期相對較低個股輪動。

