台股挑戰新高點 不畏外資賣超 指數衝上次高 盤中閃見23千金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股不畏外資賣超，昨（12）日最高觸及24,263點，終場小漲22點收24,158點，同步改寫指數盤中、收盤歷史次高。法人指出，台股技術線型呈多頭排列，短期內有望繼續挑戰歷史高點24,416點，不過仍須留意關稅變數及輝達財報。

就技術線型來看，台股均線呈多頭排列。綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，短線有望再戰高點，但短期漲多，如果震盪拉回，可擇優布局成長動能強且受到關稅衝擊較少的個股。尤其人工智慧（AI）需求旺盛，相關的半導體、AI伺服器、散熱、儲能、重電等都是趨勢看多族群，可觀察輝達月底的財報。

外資昨賣超57.3億元，連三賣，累計129.7億元，但台指期未平倉淨空單再減273口至35,302口，並未同步看空；投信轉買為賣超0.6億元；自營商買超4.7億元，連四買。

三大法人昨日合計賣超53.1億元。八大公股券商賣超20.6億元，為連四賣，為調控後市蓄積銀彈。

加權指數終場小漲22點，收在24,158點，成交量4,307億元。

雖權值電子股漲多休息，但高價股發威，無塵室大廠漢唐（2404）盤中攻上1,000元整數關卡，終場漲15元收985元，台股盤中閃見23千金，收盤維持22千金。

