尋找tib獨角獸活動 起跑
臺灣證券交易所延續tib獨角獸LINE貼圖熱度，推出全新互動任務「尋找tib獨角獸」，即日起至31日號召全民參與。參加者只需觀看品牌形象影片，找出片中出現的「tib」標誌數量，即可完成任務、參加抽獎。
臺灣創新板（tib）不僅是協助創新企業登板的重要平台，更是台灣邁向亞洲創新聚落的重要引擎。證交所持續以「敏捷、創新、科技」三大主軸為核心，吸引具潛力的國內外企業落腳台灣，打造躍升國際舞台的強力跑道。
證交所進一步說明，活動以「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」為核心，透過影音、視覺與社群互動，強化大眾對tib的認識與參與。證交所盼藉由任務設計，讓tib不再只是制度名詞，而成為全民共同理解與推動的創新語言。
