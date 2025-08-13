快訊

就市論勢／AI伺服器 中長線看好

經濟日報／ 蔡孟軒（群益中小型股基金經理人）

盤勢分析

台美對等關稅初期暫定20%，高於預期。目前台灣出口產品當中豁免清單項目占70％～75％，多數是半導體、資通訊產品，適用本次對等關稅稅率20％調整的商品占比25%，主要以傳產為主影響較大。

展望未來，電子產業主要聚焦232條款如何課徵，以及232調查的細節包括需要多少比率才能得到豁免仍有待美國商務部的公布；傳統產業則為如何分攤關稅以及是否具備轉單或海外產能配置，將成為中期競爭關鍵。

整體看來，9月Fed有機會降息，但市場擔憂非農，因目前指數位於評價區間上緣，AI類股輪動可期。

投資建議

技術線型方面，近期美股持續多頭高檔震盪，帶動輝達等AI領頭羊股票同步往上，台股仍處多頭格局，月線季線持續上揚。基金目前持股仍採取成長股與價值股雙軌並重，來因應2025年大區間操作、選股不選市行情。

電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好內需、高殖利率個股。

