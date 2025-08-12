全體上市公司7月營收年增3.5% 衰退公司多於成長

上市公司7月營收全出爐，證交所統計，全體上市公司7月營收總計為新台幣3兆8145億元，較去年同期成長3.5%，不過受匯率等因素影響，7月營收成長公司449家，衰退公司598家，衰退公司家數多於成長公司。

證交所進一步說明，7月營收成長幅度較大的產業包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，資訊服務業受惠資安及雲運算與服務需求，通信網路業受惠AI加速模組及資訊系統數位整合服務需求成長。

7月營收衰退較大產業，包括金融保險業因金融市場波動影響，航運業因貿易量受美國關稅影響及北美運價下降，塑膠工業因關稅之不確定性使訂單遞延。

證交所表示，包含958家本國上市公司，以及89家第一上市公司和創新板公司，共計1047家上市公司皆已於8月11日前完成今年7月營收申報作業。

累計今年前7月全體上市公司營收總計25兆8188億元，較去年同期大幅成長12.6%，其中營收成長公司578家，衰退公司469家。

累計前7月營收成長較大產業為電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，半導體業受惠AI晶片需求。

累計營收衰退較大產業，包括金融保險業因金融市場波動影響，塑膠工業因油價下跌及關稅之不確定性使訂單遞延，油電燃氣業因市場需求疲弱及油價下跌。