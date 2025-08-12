台積電第2季每股續配5元 除息日在12月11日

台積電12日召開董事會，拍板五大議案包含2025 年第2季之每股現金股利5.0 元，以及核准資本預算約美金206億5,750萬元等議案。

台積電董事會會中重要決議如下：

一、核准2025年第2季營業報告書及財務報表，其中第2季合併營收約新台幣9,337億9千萬元，稅後純益約新台幣 3,982億7千萬元，每股盈餘為新台幣15.36 元。

二、核准配發2025年第2季之每股現金股利5.0元， 其普通股配息基準日訂定為2025年12月17日，除息交易日則為2025年12月11日。依《公司法》第165條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2025年12月13日起至12月17日止，停止普通股股票過戶，並於2026年1月8日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年12月11日。

三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金206億5,750萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

四、核准於不高於新台幣600億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及／或綠色相關支出之資金需求。

五、核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。