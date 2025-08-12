快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電第2季每股續配5元 除息日在12月11日

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電12日召開董事會，拍板五大議案包含2025 年第2季之每股現金股利5.0 元，以及核准資本預算約美金206億5,750萬元等議案。

台積電董事會會中重要決議如下：

一、核准2025年第2季營業報告書及財務報表，其中第2季合併營收約新台幣9,337億9千萬元，稅後純益約新台幣 3,982億7千萬元，每股盈餘為新台幣15.36 元。

二、核准配發2025年第2季之每股現金股利5.0元， 其普通股配息基準日訂定為2025年12月17日，除息交易日則為2025年12月11日。依《公司法》第165條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2025年12月13日起至12月17日止，停止普通股股票過戶，並於2026年1月8日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年12月11日。

三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金206億5,750萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

四、核准於不高於新台幣600億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及／或綠色相關支出之資金需求。

五、核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

除息 台積電

延伸閱讀

台積電：2年內逐步退出6吋晶圓製造 整併8吋產能

中經院長：台積電非無敵星星 談判不能「同一張牌打了又打」

台股收盤上漲22點收24,158點 台積電穩住陣腳收1180元

台股重返24,000點！高股息ETF成交爆量…00878、00919雙雙破25萬張

相關新聞

三大法人轉賣超61億元 富喬噴量創天價、中低價族群再崛起

台股大盤12日持續在台積電（2330）震盪中挺升，雖然11日強勢的鴻準（2354）、鴻海（2317）等權值要角多頭熄火，...

台股收盤上漲22點收24,158點 台積電穩住陣腳收1180元

台股12日震盪，早盤以24,182點開出，終場收24,158點，上漲22點，漲幅0.09%，成交量4200億元。櫃買則收...

通膨來勢洶洶...3大產業能扛！專家點名「3個股」：會漲又能搭配避險

近期市場持續熱議，在高通膨環境下應如何布局投資策略。然而根據主計總處最新數據，台灣2025年6月CPI年增率僅為1.37%，與一般消費者的實際感受似乎存在落差。本篇將深入探討通膨背後隱含的投資機會，提供專業投資人具體的佈局建議。

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台股12日開盤指數上漲47.34點，開盤指數為24,182.84點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

荷蘭ASML、南韓三星、台積電…都有1共同點！謝金河從丹麥股市慘跌看到什麼？

企業力就是國家經濟力！經歷了川普關稅撞擊，全球股市又呈現欣欣向榮的走勢，尤其是歐洲股市不斷的創新高，德國，西班牙，希臘，奧地利，比利時等不斷向上創新高。

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

台股昨（11）日早盤在「原稅率＋20%」對等關稅疊加陰影下開低，隨後壽險資金等內資買盤進場大舉回補台積電等權值股，推升指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。