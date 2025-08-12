三大法人轉賣超61億元 富喬噴量創天價、中低價族群再崛起

台股大盤12日持續在台積電（2330）震盪中挺升，雖然11日強勢的鴻準（2354）、鴻海（2317）等權值要角多頭熄火，但矽光子、DRAM、PCB等族群仍積極上攻，使得指數陷入震盪，盤中最高24,263.92點、最低24,065.43點，高低相差約198.49點；盤尾盤賣單加重調節台積電、神達（3706）、鴻準、光寶科（2301）等，大盤終場以小漲22.86點、報24,158.36點作收，成交值減至4,200.44億元，三大法人賣超61.01億元。

個股表現上，玻纖股搶盡風頭，富喬（1815）衝出近30萬張大量，股價高掛漲停67.5元、創新高，激勵台玻（1802）也噴出27萬成交量，股價飆漲停27.15元、改寫2021年12月來長波段最高價。此外，台新金（2887）配息0.9元今日除息，盤中填息達44%，大步邁向填息路，成交量衝上第三大。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.29億元；投信買超0.5億元；自營商買超（合計）4.79億元，其中自營商（自行買賣）買超0.34億元、自營商（避險）買超4.45億元。

統計今日成交量超過10萬張個股有10檔，其中又以玻纖廠富喬、台玻股價高掛紅燈最搶鏡，台新金也帶量邁向填息路，但鴻準、神達開高收低相對疲弱。依序為：富喬成交294,824張，股價漲9.93%、收67.5元；台玻成交270,486張，股價漲9.92%、收27.15元；台新金成交193,742張，股價漲1.92%、收15.95元；南亞（1303）成交164,597張，股價漲3.89%、收41.4元；神達成交136,853張，股價跌1.53%、收83.5元；金居（8358）成交125,155張，股價漲7.25%、收140.5元；鴻準成交122,886張，股價跌6.03%、收71.7元；南亞科（2408）成交106,400張，股價漲8.33%、收47.45元；華邦電（2344）成交104,128張，股價漲6.03%、收18.45元；主動群益台灣強棒（00982A）成交102,393張，股價持平於12.63元。

觀察今日成交值超過百億元個股有6檔，股價表現漲跌不一。依序為：台積電339.63億元，股價持平於1,180元；富喬192.15億元，股價漲9.93%、收67.5元；金居173.78億元，股價漲7.25%、收140.5元；世芯-KY（3661）121.48億元，股價漲4.22%、收4,075元；神達117.46億元，股價跌1.53%、收83.5元；緯穎（6669）105.75億元，股價漲2.99%、收3,270元。

統計今日收漲停個股有39檔，PCB、AI族群占多數；股價百元以上僅9檔，其餘多集中於中低價族群；成交量超過萬張以上有14檔，包括：富喬收67.5元、台玻收27.15元、凱崴（5498）收22.35元、亞航（2630）收56.8元、恩德（1528）收18.55元、佳必琪（6197）收178元、德宏（5475）收40.3元、建榮（5340）收52.9元、波若威（3163）收182元、宏致（3605）收74元、眾達-KY（4977）收101元、廣明（6188）收103.5元、榮科（4989）收29.4元、杭特（3297）收61元。