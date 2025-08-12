台股收盤上漲22點收24,158點 台積電穩住陣腳收1180元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

台股12日震盪，早盤以24,182點開出，終場收24,158點，上漲22點，漲幅0.09%，成交量4200億元。櫃買則收242點，上漲2.16點，台積電（2330）收平盤1180元。

盤面上以類股來看玻陶、塑膠、油電燃氣、生技、航運、資訊服務、橡膠、汽車等較為強勢，另外電腦周邊、其他電子、電子通路、電機機械、綠能環保、貿易百貨等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有富喬（1815）、金居（8358）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、臻鼎-KY（4958）台玻（1802）、南亞（1303）、環宇-KY（4991）、定穎投控（3715）、光聖（6442）、金像電（2368）、京元電子（2449）、台達電（2308）、南亞科（2408）、華星光（4979）、奇鋐（3017）、譜瑞-KY（4966）、聯茂（6213）、聯發科（2454）、元太（8069）、湧德（3689）等。

而量大弱勢的則有，神達、鴻準、鴻海、廣達、大量、緯創、光寶科、貿聯-KY、精成科、高力、AES-KY、祥碩、健鼎、欣興、台燿、長榮航太等。

統一投顧表示，美對中關稅再延90天，本周市場聚焦美國通膨數據。AI發展樹立科技美元霸權，開啟工業4.0的製造業生產力新循環；AI概念股在財報季後啟動新一輪獲利上修，推升台股指數技術面強勢，加上聯準會9月降息機率逾9成，有利於台股指數挑戰新高。預估本周台股指數高檔震盪盤堅。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

