漢唐敲響千元門檻！台股閃現23檔千金股 再創歷史新高

台股正蓄勢挑戰歷史新高24416.67點，千金軍團也持續壯大，2025年以來台積電（2330）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）等先後加入千金俱樂部，12日早盤漢唐（2404）也觸及1000元大關，使得台股閃見23千金，再寫歷史新紀錄。此外，貿聯-KY（3665）也再度刷新歷史天價、觸及989元，精測則攀上975元，兩檔準千金也蓄勢待發。

台積電預計投資美國1,650億美元在美國擴產，主要為3奈米及5奈米製程，擴產計劃包括六座晶圓廠，美國總統川普特別欽點台積電獲得半導體銷美100%關稅豁免，成為推升台積電股價近期飆升至1,195元新天價、市值逼近31兆元的重要利多。漢唐作為台積電美國建廠的重要合作夥伴，股價亦隨之水漲船高。

法人指出，漢唐為半導體無塵室龍頭廠商，案源充沛，受惠於台積電在全球持續擴廠以及美系記憶體廠積極布局美國市場，預期未來美國區營收貢獻將逐步顯現。

籌碼面上，漢唐8月以來遭三大法人合計賣超338張，其中外資賣超1,223張，投信逆勢買超962張，自營商小幅賣超77張。回顧7月，三大法人買超4,990張，投信買超6,649張力道強勁，成功抵銷外資賣超1,876張，顯示本土多頭氣勢強勁。

貿聯-KY七月營收60.34億元，改寫歷史次高，年增20.43%、月增16%；前七個月營收389.61億元，創同期新高，年增27.88%。貿聯-KY高層日前表示，今年營運保持樂觀，同時，客戶拉貨力度明顯增強，尤其高效運算（HPC）的需求持續超出預期，公司正積極擴產滿足客戶需求。

法人指出，貿聯-KY今年AEC營收可望有雙位數季成長，第4季首度量產800G AEC的也有新客戶加入，第4季AEC營收可期。