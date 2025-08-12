快訊

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

漢唐敲響千元門檻！台股閃現23檔千金股 再創歷史新高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股正蓄勢挑戰歷史新高24416.67點，千金軍團也持續壯大，2025年以來台積電（2330）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）等先後加入千金俱樂部，12日早盤漢唐（2404）也觸及1000元大關，使得台股閃見23千金，再寫歷史新紀錄。此外，貿聯-KY（3665）也再度刷新歷史天價、觸及989元，精測則攀上975元，兩檔準千金也蓄勢待發。

台積電預計投資美國1,650億美元在美國擴產，主要為3奈米及5奈米製程，擴產計劃包括六座晶圓廠，美國總統川普特別欽點台積電獲得半導體銷美100%關稅豁免，成為推升台積電股價近期飆升至1,195元新天價、市值逼近31兆元的重要利多。漢唐作為台積電美國建廠的重要合作夥伴，股價亦隨之水漲船高。

法人指出，漢唐為半導體無塵室龍頭廠商，案源充沛，受惠於台積電在全球持續擴廠以及美系記憶體廠積極布局美國市場，預期未來美國區營收貢獻將逐步顯現。

籌碼面上，漢唐8月以來遭三大法人合計賣超338張，其中外資賣超1,223張，投信逆勢買超962張，自營商小幅賣超77張。回顧7月，三大法人買超4,990張，投信買超6,649張力道強勁，成功抵銷外資賣超1,876張，顯示本土多頭氣勢強勁。

貿聯-KY七月營收60.34億元，改寫歷史次高，年增20.43%、月增16%；前七個月營收389.61億元，創同期新高，年增27.88%。貿聯-KY高層日前表示，今年營運保持樂觀，同時，客戶拉貨力度明顯增強，尤其高效運算（HPC）的需求持續超出預期，公司正積極擴產滿足客戶需求。

法人指出，貿聯-KY今年AEC營收可望有雙位數季成長，第4季首度量產800G AEC的也有新客戶加入，第4季AEC營收可期。

美國 台積電

延伸閱讀

台股重返24,000點！高股息ETF成交爆量…00878、00919雙雙破25萬張

台股 ETF 這檔價量齊揚月漲15%居冠、首配8% 最後買進日8月15日

上市櫃7月營收挑戰新高！網笑「恐慌蛙休息」：台股年底2萬5穩了

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

相關新聞

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台股12日開盤指數上漲47.34點，開盤指數為24,182.84點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

通膨來勢洶洶...3大產業能扛！專家點名「3個股」：會漲又能搭配避險

近期市場持續熱議，在高通膨環境下應如何布局投資策略。然而根據主計總處最新數據，台灣2025年6月CPI年增率僅為1.37%，與一般消費者的實際感受似乎存在落差。本篇將深入探討通膨背後隱含的投資機會，提供專業投資人具體的佈局建議。

荷蘭ASML、南韓三星、台積電…都有1共同點！謝金河從丹麥股市慘跌看到什麼？

企業力就是國家經濟力！經歷了川普關稅撞擊，全球股市又呈現欣欣向榮的走勢，尤其是歐洲股市不斷的創新高，德國，西班牙，希臘，奧地利，比利時等不斷向上創新高。

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

台股昨（11）日早盤在「原稅率＋20%」對等關稅疊加陰影下開低，隨後壽險資金等內資買盤進場大舉回補台積電等權值股，推升指...

千金股衝上22檔 創新高

台股昨（11）日持續創波段高，千金股成為盤面最大亮點。緯穎收漲停價3,175元，超車川湖，躍居千金三哥；智邦上漲31元收...

就市論勢／電子權值股可留意

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。