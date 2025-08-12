台積電守1180元 台股盤中震盪站穩24100點

台股今天盤中走勢震盪，早盤最高24219.67點，最低24065.43點，上下波動幅度超過150點，台積電力守平盤1180元，早盤漢唐觸1000元，高價股閃見「23千金」，台股盤中穩住5日線約23957點和24100點之上。

約10時35分，加權指數24151.68點，上漲16.18點，漲幅0.07%，成交值相對放大至新台幣2320.59億元，其中電子股翻黑小跌0.09%，金融上漲0.23%，電子成交比重超過7成。

代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚0.49%。股價超過千元的高價股漲跌互見，閃見「23千金」後，盤中維持「22千金」。

台積電力守平盤1180元，其他電子權值股鴻海下跌約1%，聯發科守平盤1355元，日月光投控小跌，台達電由黑翻紅，聯電小漲，人工智慧概念股廣達跌2.2%、緯創跌近2%、緯穎勁揚2.3%。

美國媒體指總統川普簽署命令，美對中關稅寬限期再延90天。川普則證實輝達（NVIDIA）銷售中國特定人工智慧（AI）晶片營收15%，交給美國政府。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，台股今天走勢受上述消息影響，不過台積電等台灣半導體產業可豁免美國100%關稅，對電子族群而言變數不大，不過後續仍待觀察暫時性20%對等關稅對傳產中小企業和實體經濟影響。

展望台股後市，容逸燊評估，關注本週美國通膨經濟指數結果，以及對美國聯邦準備理事會（Fed）降息腳步影響。