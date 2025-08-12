快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

台積電守1180元 台股盤中震盪站穩24100點

中央社／ 台北12日電

台股今天盤中走勢震盪，早盤最高24219.67點，最低24065.43點，上下波動幅度超過150點，台積電力守平盤1180元，早盤漢唐觸1000元，高價股閃見「23千金」，台股盤中穩住5日線約23957點和24100點之上。

約10時35分，加權指數24151.68點，上漲16.18點，漲幅0.07%，成交值相對放大至新台幣2320.59億元，其中電子股翻黑小跌0.09%，金融上漲0.23%，電子成交比重超過7成。

代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚0.49%。股價超過千元的高價股漲跌互見，閃見「23千金」後，盤中維持「22千金」。

台積電力守平盤1180元，其他電子權值股鴻海下跌約1%，聯發科守平盤1355元，日月光投控小跌，台達電由黑翻紅，聯電小漲，人工智慧概念股廣達跌2.2%、緯創跌近2%、緯穎勁揚2.3%。

美國媒體指總統川普簽署命令，美對中關稅寬限期再延90天。川普則證實輝達（NVIDIA）銷售中國特定人工智慧（AI）晶片營收15%，交給美國政府。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，台股今天走勢受上述消息影響，不過台積電等台灣半導體產業可豁免美國100%關稅，對電子族群而言變數不大，不過後續仍待觀察暫時性20%對等關稅對傳產中小企業和實體經濟影響。

展望台股後市，容逸燊評估，關注本週美國通膨經濟指數結果，以及對美國聯邦準備理事會（Fed）降息腳步影響。

台積電

通膨來勢洶洶...3大產業能扛！專家點名「3個股」：會漲又能搭配避險

近期市場持續熱議，在高通膨環境下應如何布局投資策略。然而根據主計總處最新數據，台灣2025年6月CPI年增率僅為1.37%，與一般消費者的實際感受似乎存在落差。本篇將深入探討通膨背後隱含的投資機會，提供專業投資人具體的佈局建議。

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台股12日開盤指數上漲47.34點，開盤指數為24,182.84點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

荷蘭ASML、南韓三星、台積電…都有1共同點！謝金河從丹麥股市慘跌看到什麼？

企業力就是國家經濟力！經歷了川普關稅撞擊，全球股市又呈現欣欣向榮的走勢，尤其是歐洲股市不斷的創新高，德國，西班牙，希臘，奧地利，比利時等不斷向上創新高。

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

台股昨（11）日早盤在「原稅率＋20%」對等關稅疊加陰影下開低，隨後壽險資金等內資買盤進場大舉回補台積電等權值股，推升指...

千金股衝上22檔 創新高

台股昨（11）日持續創波段高，千金股成為盤面最大亮點。緯穎收漲停價3,175元，超車川湖，躍居千金三哥；智邦上漲31元收...

就市論勢／電子權值股可留意

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

