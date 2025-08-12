七月營收年增暴衝50%！法人連十日大買、這14檔強勢股跑贏大盤

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

上市櫃公司7月營收11日揭曉，其中單月合併營收年增率飆破五成的標的，顯示公司在訂單能見度、產品組合優化及市場需求回溫等多重利多推動下，且吸引法人資金積極卡位、股價近期表現強勢，因此在營收與籌碼面雙優加持下，後市有望延續多頭攻勢，成為資金追捧的焦點。

統計至11日，觀察7月單月合併營收年增率爆衝逾50%、近10日累計獲三大法人買超逾千張、資金進駐力道明顯，且股價表現顯著領先近周大盤漲幅的前14大個股，在基本面數據亮眼、籌碼集中度提升的雙重支撐下，包括：高技（5439）、緯穎（6669）、智邦（2345）、緯創（3231）、鴻準（2354）、奇鋐（3017）、茂綸（6227）、富世達（6805）、榮群（8034）、宇瞻（8271）、金像電（2368）、高力（8996）、信紘科（6667）、富喬（1815）等，短線上有望延續多頭攻勢。

值得注意的是，族群中，AI伺服器與高速網通需求持續推升，包括緯穎、智邦、緯創等後市將受惠雲端資料中心擴產與AI加速器等穩健成長；機器人概念族群如鴻準受惠任天堂新款遊戲機Switch 2熱銷，且後市將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國添利多。

高力則受惠液冷散熱、熱交換器等相關產品接單暢旺。另外，零組件、散熱、材料廠如金像電、奇鋐、信紘科、富喬等，則因高階PCB、散熱模組及特用材料滲透率提升，帶動出貨量與單價同步成長。

綜合法人專家表示，隨8月7日美國對等關稅生效日來臨，而美國宣布對台灣課徵20%「暫時性稅率」後，但近期卻傳聞是「原稅率＋20%」的對等關稅，持續干擾市場情緒，預估短線上台股仍維持高檔震盪。因此建議，可回歸基本面觀察，留意7月營收及下周季報成績單，逢低布局具長線前景的標的。

富邦投顧董事長陳奕光進一步分析，事實上若考量20%關稅衝擊，台股企業全年獲利將修正大約4.5%至4.1兆元，影響主要集中於機械及塑化機械製品產業。目前台灣稅率皆略高於日、韓水準，產業獲利下修壓力仍在，且後續仍需留意面臨財報匯損、第3季動能偏弱及美國232條款不確定性等變數，投資人需注意回檔風險。

通膨來勢洶洶...3大產業能扛！專家點名「3個股」：會漲又能搭配避險

近期市場持續熱議，在高通膨環境下應如何布局投資策略。然而根據主計總處最新數據，台灣2025年6月CPI年增率僅為1.37%，與一般消費者的實際感受似乎存在落差。本篇將深入探討通膨背後隱含的投資機會，提供專業投資人具體的佈局建議。

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台股12日開盤指數上漲47.34點，開盤指數為24,182.84點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

荷蘭ASML、南韓三星、台積電…都有1共同點！謝金河從丹麥股市慘跌看到什麼？

企業力就是國家經濟力！經歷了川普關稅撞擊，全球股市又呈現欣欣向榮的走勢，尤其是歐洲股市不斷的創新高，德國，西班牙，希臘，奧地利，比利時等不斷向上創新高。

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

台股昨（11）日早盤在「原稅率＋20%」對等關稅疊加陰影下開低，隨後壽險資金等內資買盤進場大舉回補台積電等權值股，推升指...

千金股衝上22檔 創新高

台股昨（11）日持續創波段高，千金股成為盤面最大亮點。緯穎收漲停價3,175元，超車川湖，躍居千金三哥；智邦上漲31元收...

就市論勢／電子權值股可留意

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

