七月營收年增暴衝50%！法人連十日大買、這14檔強勢股跑贏大盤

上市櫃公司7月營收11日揭曉，其中單月合併營收年增率飆破五成的標的，顯示公司在訂單能見度、產品組合優化及市場需求回溫等多重利多推動下，且吸引法人資金積極卡位、股價近期表現強勢，因此在營收與籌碼面雙優加持下，後市有望延續多頭攻勢，成為資金追捧的焦點。

統計至11日，觀察7月單月合併營收年增率爆衝逾50%、近10日累計獲三大法人買超逾千張、資金進駐力道明顯，且股價表現顯著領先近周大盤漲幅的前14大個股，在基本面數據亮眼、籌碼集中度提升的雙重支撐下，包括：高技（5439）、緯穎（6669）、智邦（2345）、緯創（3231）、鴻準（2354）、奇鋐（3017）、茂綸（6227）、富世達（6805）、榮群（8034）、宇瞻（8271）、金像電（2368）、高力（8996）、信紘科（6667）、富喬（1815）等，短線上有望延續多頭攻勢。

值得注意的是，族群中，AI伺服器與高速網通需求持續推升，包括緯穎、智邦、緯創等後市將受惠雲端資料中心擴產與AI加速器等穩健成長；機器人概念族群如鴻準受惠任天堂新款遊戲機Switch 2熱銷，且後市將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國添利多。

高力則受惠液冷散熱、熱交換器等相關產品接單暢旺。另外，零組件、散熱、材料廠如金像電、奇鋐、信紘科、富喬等，則因高階PCB、散熱模組及特用材料滲透率提升，帶動出貨量與單價同步成長。

綜合法人專家表示，隨8月7日美國對等關稅生效日來臨，而美國宣布對台灣課徵20%「暫時性稅率」後，但近期卻傳聞是「原稅率＋20%」的對等關稅，持續干擾市場情緒，預估短線上台股仍維持高檔震盪。因此建議，可回歸基本面觀察，留意7月營收及下周季報成績單，逢低布局具長線前景的標的。

富邦投顧董事長陳奕光進一步分析，事實上若考量20%關稅衝擊，台股企業全年獲利將修正大約4.5%至4.1兆元，影響主要集中於機械及塑化機械製品產業。目前台灣稅率皆略高於日、韓水準，產業獲利下修壓力仍在，且後續仍需留意面臨財報匯損、第3季動能偏弱及美國232條款不確定性等變數，投資人需注意回檔風險。