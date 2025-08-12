通膨來勢洶洶...3大產業能扛！專家點名「3個股」：會漲又能搭配避險

【文．玩股神探】

近期市場持續熱議，在高通膨環境下應如何布局投資策略。然而根據主計總處最新數據，台灣2025年6月CPI年增率僅為1.37%，與一般消費者的實際感受似乎存在落差。

本篇將深入探討通膨背後隱含的投資機會，提供專業投資人具體的佈局建議。

首先，要正確理解通膨數據，需仔細分析CPI組成結構。

雖然整體CPI年增率回落至1.37%，但若進一步觀察細項，食品類的年增率達到2.82%，醫藥保健也高達1.89%，而雜項（包含個人服務及其他生活費用）則有2.21%。

上述三個產業明顯高於整體平均，且均屬內需導向，顯示其通膨趨勢並未趨緩，反而成為投資市場亮點。

根據這個邏輯，直接鎖定台股族群包含食品、生技醫療、個人服務（雜項）等三個高通膨產業族群，我們來找找國內具代表性的產業龍頭。

食品類別代表：統一企業（1216）

統一為國內食品產業長期霸主，不僅掌握食品製造業務，旗下更布局零售通路，如7-11、家樂福等，跨足金融、包裝及電子商務領域。

集團積極擴展亞洲市場，包含中國、菲律賓、越南與印尼等地區，營運穩健成長。2025年上半年營收達到3,388億元，為同期新高，且營收自2023年2月起已持續成長超過兩年，充分展現其抗通膨能力。

永信藥品產品線涵蓋廣泛，業務遍及美國、日本、中國及東南亞國家，近年積極推動CDMO業務，成功切入國際大型藥廠供應鏈，降低貿易戰影響。

永信營收自2024年1月至2025年上半年均持續年增，並且自2025年3月起每月皆維持雙位數成長，遠超產業通膨數據，凸顯其營運強勁表現。

個人服務代表：科定（6655）

科定專精於高端木質建材與服務業務，客戶包含台積電、新光三越、台北101等重量級企業，客戶高端化使其具有強大的價格轉嫁能力。

雖2025年初受過年因素影響短暫下滑，但整體營收自2024年至今持續保持成長，2025年上半年營收11.91億元，仍為同期新高。即便房地產市場逆風，科定仍證明具備抗通膨的營運韌性。

投資結論與建議

從通膨投資策略角度，精準觀察CPI年增率較高且營收持續成長的內需產業，能有效掌握績優股機會。

專業投資人若能在資產配置中適度增加低beta、抗通膨產業的比重，將有效降低整體投資組合的波動性，提升面對市場不確定性的抵抗能力。

投資之道，在於細節的觀察與策略的落實，期望本篇提供之分析，協助各位專業投資人洞察先機，持續創造穩健收益。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台灣CPI降溫是假象？三大「抗通膨產業」投資密碼大公開！