快訊

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

聽新聞
0:00 / 0:00

通膨來勢洶洶...3大產業能扛！專家點名「3個股」：會漲又能搭配避險

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

【文．玩股神探】

近期市場持續熱議，在高通膨環境下應如何布局投資策略。然而根據主計總處最新數據，台灣2025年6月CPI年增率僅為1.37%，與一般消費者的實際感受似乎存在落差。

本篇將深入探討通膨背後隱含的投資機會，提供專業投資人具體的佈局建議。

首先，要正確理解通膨數據，需仔細分析CPI組成結構。

雖然整體CPI年增率回落至1.37%，但若進一步觀察細項，食品類的年增率達到2.82%，醫藥保健也高達1.89%，而雜項（包含個人服務及其他生活費用）則有2.21%。

上述三個產業明顯高於整體平均，且均屬內需導向，顯示其通膨趨勢並未趨緩，反而成為投資市場亮點。

根據這個邏輯，直接鎖定台股族群包含食品、生技醫療、個人服務（雜項）等三個高通膨產業族群，我們來找找國內具代表性的產業龍頭。

食品類別代表：統一企業（1216）

統一為國內食品產業長期霸主，不僅掌握食品製造業務，旗下更布局零售通路，如7-11、家樂福等，跨足金融、包裝及電子商務領域。

集團積極擴展亞洲市場，包含中國、菲律賓、越南與印尼等地區，營運穩健成長。2025年上半年營收達到3,388億元，為同期新高，且營收自2023年2月起已持續成長超過兩年，充分展現其抗通膨能力。

生技醫療代表：永信藥品（3705）

永信藥品產品線涵蓋廣泛，業務遍及美國、日本、中國及東南亞國家，近年積極推動CDMO業務，成功切入國際大型藥廠供應鏈，降低貿易戰影響。

永信營收自2024年1月至2025年上半年均持續年增，並且自2025年3月起每月皆維持雙位數成長，遠超產業通膨數據，凸顯其營運強勁表現。

個人服務代表：科定（6655）

科定專精於高端木質建材與服務業務，客戶包含台積電、新光三越、台北101等重量級企業，客戶高端化使其具有強大的價格轉嫁能力。

雖2025年初受過年因素影響短暫下滑，但整體營收自2024年至今持續保持成長，2025年上半年營收11.91億元，仍為同期新高。即便房地產市場逆風，科定仍證明具備抗通膨的營運韌性。

投資結論與建議

從通膨投資策略角度，精準觀察CPI年增率較高且營收持續成長的內需產業，能有效掌握績優股機會。

專業投資人若能在資產配置中適度增加低beta、抗通膨產業的比重，將有效降低整體投資組合的波動性，提升面對市場不確定性的抵抗能力。

投資之道，在於細節的觀察與策略的落實，期望本篇提供之分析，協助各位專業投資人洞察先機，持續創造穩健收益。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台灣CPI降溫是假象？三大「抗通膨產業」投資密碼大公開！

通膨 1216統一 永信藥品

玩股網

追蹤

相關新聞

通膨來勢洶洶...3大產業能扛！專家點名「3個股」：會漲又能搭配避險

近期市場持續熱議，在高通膨環境下應如何布局投資策略。然而根據主計總處最新數據，台灣2025年6月CPI年增率僅為1.37%，與一般消費者的實際感受似乎存在落差。本篇將深入探討通膨背後隱含的投資機會，提供專業投資人具體的佈局建議。

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台股12日開盤指數上漲47.34點，開盤指數為24,182.84點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

荷蘭ASML、南韓三星、台積電…都有1共同點！謝金河從丹麥股市慘跌看到什麼？

企業力就是國家經濟力！經歷了川普關稅撞擊，全球股市又呈現欣欣向榮的走勢，尤其是歐洲股市不斷的創新高，德國，西班牙，希臘，奧地利，比利時等不斷向上創新高。

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

台股昨（11）日早盤在「原稅率＋20%」對等關稅疊加陰影下開低，隨後壽險資金等內資買盤進場大舉回補台積電等權值股，推升指...

千金股衝上22檔 創新高

台股昨（11）日持續創波段高，千金股成為盤面最大亮點。緯穎收漲停價3,175元，超車川湖，躍居千金三哥；智邦上漲31元收...

就市論勢／電子權值股可留意

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。