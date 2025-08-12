大中華地區後市有底氣 成長動能可期

永豐投信表示，展望未來，陸股方面政策紅利持續釋放，經濟復甦動能遂步增強，未來密切關注中美關稅談判的後續進展，市場情緒樂觀以待。港股經歷一年多的調整，無論是資金、經濟、政策或是估值等，港股呈現有利趨勢；台股因AI產業供應鏈受惠，台灣廠獲利表現帶來有力支撐，短期因國際市場及美國關稅政策不確定性影響，但預期台股維持強韌表現。大中華地區後市有底氣，投資人可透過有主動經理人靈活操作的基金，掌握大中華經濟復甦行情。

永豐中國經濟建設基金具有兩項投資策略特色，首先，以深耕中國大陸經濟建設核心產業，至少60%的淨資產價值投資於大陸及香港的經濟建設相關產業，精選受惠於大陸基礎建設與消費升級的龍頭企業，該基金力求在五年規劃政策驅動的經濟動能中掌握契機。再來就是，聚焦大中華經濟未來成長動能，主要投資於大陸、香港、台灣及新加坡的上市或上櫃有價證券，靈活投資增加收益機會，透過多元布局捕捉大中華地區的長期成長潛力。

永豐中國經濟建設基金提供新台幣、人民幣多重幣別選擇，滿足投資人的多元資產配置需求，對手中持有多幣資產的民眾而言，不失為一個優質選擇。根據投信投顧公會資料，永豐中國經濟建設基金自成立以來的績效表現187.70%，展現成長動能與卓越投資價值。