大中華地區後市有底氣 成長動能可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐中國經濟建設基金累積報酬率表現(資料來源：投信投顧公會，永豐投信整理)

永豐投信表示，展望未來，陸股方面政策紅利持續釋放，經濟復甦動能遂步增強，未來密切關注中美關稅談判的後續進展，市場情緒樂觀以待。港股經歷一年多的調整，無論是資金、經濟、政策或是估值等，港股呈現有利趨勢；台股因AI產業供應鏈受惠，台灣廠獲利表現帶來有力支撐，短期因國際市場及美國關稅政策不確定性影響，但預期台股維持強韌表現。大中華地區後市有底氣，投資人可透過有主動經理人靈活操作的基金，掌握大中華經濟復甦行情。

永豐中國經濟建設基金具有兩項投資策略特色，首先，以深耕中國大陸經濟建設核心產業，至少60%的淨資產價值投資於大陸及香港的經濟建設相關產業，精選受惠於大陸基礎建設與消費升級的龍頭企業，該基金力求在五年規劃政策驅動的經濟動能中掌握契機。再來就是，聚焦大中華經濟未來成長動能，主要投資於大陸、香港、台灣及新加坡的上市或上櫃有價證券，靈活投資增加收益機會，透過多元布局捕捉大中華地區的長期成長潛力。

永豐中國經濟建設基金提供新台幣、人民幣多重幣別選擇，滿足投資人的多元資產配置需求，對手中持有多幣資產的民眾而言，不失為一個優質選擇。根據投信投顧公會資料，永豐中國經濟建設基金自成立以來的績效表現187.70%，展現成長動能與卓越投資價值。

通膨來勢洶洶...3大產業能扛！專家點名「3個股」：會漲又能搭配避險

近期市場持續熱議，在高通膨環境下應如何布局投資策略。然而根據主計總處最新數據，台灣2025年6月CPI年增率僅為1.37%，與一般消費者的實際感受似乎存在落差。本篇將深入探討通膨背後隱含的投資機會，提供專業投資人具體的佈局建議。

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台股12日開盤指數上漲47.34點，開盤指數為24,182.84點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

荷蘭ASML、南韓三星、台積電…都有1共同點！謝金河從丹麥股市慘跌看到什麼？

企業力就是國家經濟力！經歷了川普關稅撞擊，全球股市又呈現欣欣向榮的走勢，尤其是歐洲股市不斷的創新高，德國，西班牙，希臘，奧地利，比利時等不斷向上創新高。

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

台股昨（11）日早盤在「原稅率＋20%」對等關稅疊加陰影下開低，隨後壽險資金等內資買盤進場大舉回補台積電等權值股，推升指...

千金股衝上22檔 創新高

台股昨（11）日持續創波段高，千金股成為盤面最大亮點。緯穎收漲停價3,175元，超車川湖，躍居千金三哥；智邦上漲31元收...

就市論勢／電子權值股可留意

美國前總統川普宣布將對半導體課徵100%關稅，但在美國設廠或正在設廠的企業可望獲得豁免。市場解讀此政策對台灣具重大利多效應，資金明顯回流電子族群，激勵電子權值股近日走勢強勁。

