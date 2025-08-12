美光上調財測 法人：台股記憶體族群受惠有限

Micron（美光）上調第3季財測，營收將季增至19.3%~21.4%；法人機構表示，記憶體上游供應商控制產出，和AI需求大幅增加，DRAM和NAND Flash價格上揚，但台灣記憶體相關廠商皆未打入HBM，先前受惠DDR4報價大漲，有助第3季營運，但現貨報價再上漲出現壓力，因此對記憶體族群看法維持中立。

美光受惠人工智能驅動的需求比預期更強，PC、智慧手機和傳統伺服器的需求預測溫和成長，因此對第3季持樂觀的看法，來自新產品推出，單機結構性內容增長和客戶庫存持續改善的推動，位元出貨量將恢復成長。

其中，原預估單季營收為104~110億美元、季增11.1%~18.2%，毛利率將介於41~43%，每股獲利（EPS）2.35~2.65美元；上修後，美光預估單季營收為111~114億美元、季增19.3%~21.4%，毛利率將介於44~45%，EPS 2.78~2.72美元。

分析師表示，雖然總體經濟風險依然存在，但人工智能驅動的數據中心產品需求強勁，使美光高階產品HBM和SSD供應吃緊，因此儘管個人電腦和智能手機的短期需求低於預期，但預計產品價格將恢復上漲態，其中，用於AI HBM訂單在2025年之前已經售罄。預期市場將逐步復甦，不僅限於資料中心，在HBM等高端產品挹注下，美光全年營收將有機會創新高。

法人機構認為，美光對今年展望樂觀，主要受到AI驅動的記憶體需求大幅增長以及其在HBM的領先地位所推動，並預計營收將持續增長，並專注於擴大產能以滿足市場需求，由於台灣記憶體相關廠商皆未打入HBM，因此，評價仍暫維持中立。