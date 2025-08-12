全方位彈性均衡布局 無畏川普火力全開

美國總統川普與多國達成低於原版本的關稅協議，使股市慶祝行情隨之來到高峰，統計自4月8日股市低點以來至7月底，史坦普500指數與費城半導體指數分別大漲近三成與近六成，連帶推高本益比攀升至24倍與30倍左右的高水位，不過，8月以來，川普猛烈火力未歇，除撤換勞工部統計局局長，聯準會理事庫格的意外辭職也讓川普在聯準會的人事布局提前展開，加上宣布將對無在美投資計畫的進口半導體及晶片徵收100%關稅，也威脅將對進口藥品徵收高達250%的關稅，統計自8月以來市場震盪加劇下高股利股表現領先，MSCI全球與美國高股利股指數分別上漲1.85%與1.21%，優於MSCI全球股票指數與史坦普500指數上漲1.20%與0.81%的表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟表現堅韌加上美國企業在人工智慧革命中處於全球領先地位並在各領域廣泛應用，帶動美股表現優異，而儘管利率仍處高檔，波動已顯著下滑，由於消費者與企業支及與房市活動已見放緩，預期未來六至十二個月，聯準會有望降息50~100個基本點，這將為股債市營造有利環境，

富蘭克林證券投顧表示，8~9月美股表現通常較為溫吞，加上消息面紛陳且股市評價面偏高，市場波動可能明顯加大，不過，拉回應視為擇優布局機會。愛德華．波克預期美國股市板塊擴散的表現將延續，因此，跨資產全方位均衡布局將最能掌握更為廣泛的投資機會，尤其在高波動、較低潛在回報時期，有較穩定股利收入的高股利股，是投資人不錯的選擇。