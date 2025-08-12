亞股漲多於跌 台股連七周獲買超

川普關稅政策生效，同時間進行減稅、降息，並施壓全球各國加碼投資美國，大型AI科技股如輝達、谷歌、微軟等 AI 概念股直接受惠，股價持續創高，推動那斯達克指數同步刷新歷史高點。中國信託投信指出，隨著政策逐漸明朗，市場氛圍轉趨樂觀，上周外資開始回流亞股，其中，台股已連續七周呈現買超，上周持續吸金20.6億美元居冠，2025年以來資金流入也轉為正值，其他亞股如南韓、泰國也分別獲買超3.4億美元、2億美元；印度市場承壓，上周遭拋售11.8億美元最高，其次為越南，賣超4.8億美元。

指數表現方面，中國信託投信表示，亞股整體漲多於跌，上周越股雖遭外資拋售，但胡志明指數卻逆勢大漲6%居亞股冠軍，同時創下歷史新高。泰國、南韓、台灣也分別上漲3.3%、2.9%、2.5%，唯印度、印尼則以小跌0.9%、0.1%作收。此外，今年以來南韓股市表現最為突出，漲幅已逾3成，其次為越南上漲25.12%。

就美股市場觀察，中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，受俄烏停火預期上升、降息機率增大及科技股強勢影響，上周美股全線收高，那斯達克指數更是再創歷史新高，目前市場正消化多方不確定性，包括關稅後續效應、美國總統川普提名史蒂芬·米蘭擔任聯準會理事，以及美中貿易談判進度等

唐祖蔭表示，隨著大型科技成長股，如，谷歌、微軟、Meta接連繳出亮眼財報，顯示AI長線趨勢不變，加上川普日前發布「AI行動計劃」，以「去管制、建基礎、推外交」鞏固全球領導地位，推升高科技產業需求，市場對算力需求持續樂觀，因此當市場面臨回調或許都是不錯的機會。現階段，美國經濟較預期穩定，加上金融環境維持寬鬆，以及市場對AI想像力持續延伸，在這樣的大環境下，利於股票市場表現，而當前漲幅板塊主要集中在資訊科技等族群，其他族群表現或許受到擠壓，因此在投資配置上，聚焦美國龍頭科技股、資訊科技股，仍相對具有爆發力。

越南市場方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，當前越南的地緣政治風險相對其他亞洲區域來得低，加上國家展現強勁的經濟韌性，吸引外資不斷回流投資。根據統計，越南今年前七個月的外國直接投資（FDI）將近241億美元，創五年同期新高，進一步帶動當地就業與經濟成長。雖然新註冊資本下降11.1%，但項目數增加15.2%，顯示單筆規模縮小但投資熱度不減。其中，製造加工業為最大受益者，佔新資本55.9%。

另一方面，張晨瑋指出，7月底胡志明指數創下歷史新高，最高觸及1,601點，市場樂觀情緒觸發越南投資人加速進入資本市場的意願，7月越南新增證券戶達22.6萬戶，今年前七個月總計已開設約120萬戶，7月總戶數年增高達25.3%。在證券戶滲透率尚低的前提下，此類高速成長可望持續，長期引導新資金進入越南股市、推升成交量，目前越南央行維持低利率的意向明確，除了銀行配合寬鬆利率路線，部分券商也開始祭出較低的融資利率，或進一步提振融資交易意願，預料第4季資金行情將進一步推動股市，在政策利多加持、內需持續強勁下，投資人能持續定期定額中國信託越南機會基金。