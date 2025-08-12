全球主要市場高檔震盪 短線面臨獲利調節壓力

受到美國對等關稅政策釋出彈性提振，全球股市收漲；但也因市場在高檔震盪，以及美國經濟數據出現不如預期表現等雜音干擾，短線面臨獲利了結壓力。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年7月31日至8月6日止近一周，所有主要區域股票基金全數呈現淨流出。

安聯投信表示，隨著8月7日美國對等關稅生效日來臨，加上美國就業市場流露疲軟跡象，加劇市場的不確定性與避險情緒，致使漲多的股市面臨資金淨流出，顯示投資人心態仍偏謹慎。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，好壞消息參半。美國對等關稅大致底定，同時美國考慮對中國關稅休戰期延長90天，美國總統川普表示將對半導體徵收100%關稅，但若已經承諾或正在美國生產可享豁免，市場正面回應，但美國就業數據不佳拖累信心；俄烏停火期望則有助歐股表現。

就基本面，安聯AI收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人莊凱倫表示，對等關稅政策不確定性仍是市場短線波動的主要來源，這樣的環境可能推升通膨，導致經濟表現放緩，然而川普對外貿易談判持續，隨局勢更為明朗，輔以企業獲利成長加速，均有望支持AI相關標的表現。

莊凱倫表示，根據財報結果，美國企業管理層普遍對AI發展持正面態度，包括AI計畫、AI數據中心的建設，還有來自新型推理模型的訓練需求，都提供半導體和相關產業的成長動能。此外，歐洲電動車交投動能隨著新型車款產能轉換完成，加上能源儲存、自動駕駛和人型機器人等創新產品支撐，交車量有望逐步回升，長期展望正向。

展望後市，莊凱倫表示，在充滿變化的市場中，建議持續保持平衡配置，聚焦受惠AI創新，業務更具韌性的標的，同時看好受益AI趨勢包括全球網路解決方案、資安解決方案和多元半導體服務商等利基領域，策略上應可以多元配置為核心，兼顧收益及成長機會。

突發事件引起的劇烈波動並不罕見，回歸基本面，企業獲利仍是主導市場的關鍵，我們認為，在關稅消息之外，基本面仍然支持風險資產表現，包括AI驅動的結構成長和具韌性的經濟表現，展望後市，考量川普多變風格，股市創高後難免波動，策略上應可以多元配置為核心，兼顧收益及成長機會。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，近期北美雲端服務業者(CSP)擴大資本支出，有利AI相關硬體供應鏈，搭配短期財報數字亮眼，反映AI需求增溫， AI族群仍為第3季主流；再者，雲端服務供應商資本支出維持強勁、且在AI模型持續迭代推波助瀾下，長線需求有望抵銷短期庫存風險，亦有助挹注市場正面情緒。

至於在後市觀察面部分，安聯投信台股團隊表示，隨著對等關稅大致底定，不確定因素逐漸消弭，但仍需留意對實質需求面的潛在影響。目前來看，第3季消費性電子仍見提前備貨需求，但須關注第4季需求端的變化。

就布局上，安聯投信台股團隊表示，今年整體企業獲利成長率預估略為下修至14%，主要來自第2季匯率影響的下修，但下半年獲利動能逐漸好轉，對盤勢應有所支撐，預期整體電子類股仍維持高速成長27%。下半年仍需留意風險，且應更重視基本面和股價位階，不盲目跟風。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金 (00984A)經理人施政廷表示，在美國對等關稅、財報等不確定消息有望淡化下，台股近來呈現高檔震盪格局；應對近期台股盤面主流輪動，市值型、成長型與高息型輪流表現情況下，配置上，潛在成長、息收資產均不可缺。