美傳延長對中關稅寬限 法人：台股看台積電帶頭氣勢

美國媒體指出總統川普已簽署命令，美對中關稅寬限期再延90天。川普證實輝達（NVIDIA）將把銷售中國特定人工智慧（AI）晶片營收15%，繳交給美國政府，美股4大指數收跌，科技股拉回，台指期夜盤下跌60點收24088點，台積電期貨夜盤漲5點收1185點。

期貨法人分析，台股大型資金持續加碼台積電，11日台積電盤中再創1195元新天價，儘管台積電美國存託憑證（ADR）尾盤拉回，仍小漲0.11%收242.09美元維持高檔，盤後走勢堅挺。

法人表示，台股今天觀察重點仍在台積電可否續帶領電子權值與半導體先進製程概念股勁揚，延續盤面多頭氣勢，類股題材輪動快速，短線仍需關注本週將公布的美國通膨數據結果。

美中今年稍早曾對彼此產品加徵報復性關稅，美中經貿高層5月中旬在瑞士談判後，美國白宮當時發布兩國聯合聲明，美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%。兩國關稅休戰原定於美東時間12日零時1分到期。

川普同意輝達上繳銷售中國特定AI晶片15%銷售營收，外媒報導超微（AMD）也將上繳對中國銷售MI308晶片的15%銷售營收，給美國政府。

美股4大指數11日同步下挫，道瓊工業指數下跌200.52點或0.45%，收43975.09點，標準普爾500指數小跌16.00點或0.25%，收6373.45點。

科技股為主的那斯達克指數下挫64.62點或0.30%，收21385.40點，費城半導體指數小挫7.64點或0.13%，收5670.37點。

輝達終場翻黑小跌0.37%收182.06美元，超微也小跌0.28%收172.28美元，不過超微和輝達盤後走勢堅挺。科技股微軟、蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta等小跌作收。

台積電11日盤中觸1195元再創新天價，上漲20元，市值逼近新台幣31兆元。台積電今天持續進行為期2天的董事會，會中將報告疑似2奈米洩密案，可能核准第2季股利，預期也將核准資本預算案。

台灣暫行對等關稅稅率20%上路，行政院副院長鄭麗君11日表示，對美疊加關稅僅歐盟是例外計算，日本正在爭取豁免，其他國家原則適用疊加方式，20%不是最終目標，台灣將爭取更合理稅率且不疊加，以及共同磋商232條款。