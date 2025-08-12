千金股衝上22檔 創新高

台股昨（11）日持續創波段高，千金股成為盤面最大亮點。緯穎（6669）收漲停價3,175元，超車川湖，躍居千金三哥；智邦（2345）上漲31元收1,020元，加入千金俱樂部，推升千金股增至22檔，是台股史上最多千金股的高光時刻。

緯穎上周五公布上半年大賺11個股本，昨天早盤即衝上漲停鎖死，終場上漲285元收3,175元，即便川湖也大漲45元收3,005元，仍不敵緯穎超車。目前3,000元以上的千金股包括信驊、世芯-KY、緯穎、川湖等四檔。

22檔千金股一字排開都是電子股，產業以半導體、電子零組件為主，準千金股中，目前在900元至1,000元價位帶的個股有貿聯-KY、漢唐、精測等三檔，也都是電子股。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，目前千金股主要與AI相關，當中不少是IC設計股。

他分析，IC設計股價能續強，主要是有基本面加上高獲利，而且只要在台積電投片，就不太受關稅影響。另外，衝上千金股三哥的緯穎，或是近期火到發燙的PCB相關的台光電，也都離不開AI。

黃詣庭認為，能登上千金股，除要有上半年獲利加持，也要有未來成長性，加上市場目前資金偏向樂觀，願意追價、追捧千金股，是千金股檔數衝上台股史上新高的關鍵。

他說，目前檯面上的千金股都是結合本益比、本夢比的個股，因此上漲有理。