快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

聽新聞
0:00 / 0:00

千金股衝上22檔 創新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股昨（11）日持續創波段高，千金股成為盤面最大亮點。緯穎（6669）收漲停價3,175元，超車川湖，躍居千金三哥；智邦（2345）上漲31元收1,020元，加入千金俱樂部，推升千金股增至22檔，是台股史上最多千金股的高光時刻。

緯穎上周五公布上半年大賺11個股本，昨天早盤即衝上漲停鎖死，終場上漲285元收3,175元，即便川湖也大漲45元收3,005元，仍不敵緯穎超車。目前3,000元以上的千金股包括信驊、世芯-KY、緯穎、川湖等四檔。

22檔千金股一字排開都是電子股，產業以半導體、電子零組件為主，準千金股中，目前在900元至1,000元價位帶的個股有貿聯-KY、漢唐、精測等三檔，也都是電子股。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，目前千金股主要與AI相關，當中不少是IC設計股。

他分析，IC設計股價能續強，主要是有基本面加上高獲利，而且只要在台積電投片，就不太受關稅影響。另外，衝上千金股三哥的緯穎，或是近期火到發燙的PCB相關的台光電，也都離不開AI。

黃詣庭認為，能登上千金股，除要有上半年獲利加持，也要有未來成長性，加上市場目前資金偏向樂觀，願意追價、追捧千金股，是千金股檔數衝上台股史上新高的關鍵。

他說，目前檯面上的千金股都是結合本益比、本夢比的個股，因此上漲有理。

緯穎 台股 IC設計

延伸閱讀

無懼川普關稅添亂？ 台股盤中上衝至24,101點、多空激戰

消息、展望正向加持 安聯投信：台股維持高檔震盪

台股主動式ETF熱！這檔奪績效、規模、人氣三冠王 首配8%最吸睛

外資調升京元電、緯穎、金像電及台達電目標價

相關新聞

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

台股昨（11）日早盤在「原稅率＋20%」對等關稅疊加陰影下開低，隨後壽險資金等內資買盤進場大舉回補台積電等權值股，推升指...

千金股衝上22檔 創新高

台股昨（11）日持續創波段高，千金股成為盤面最大亮點。緯穎收漲停價3,175元，超車川湖，躍居千金三哥；智邦上漲31元收...

業界分析…Z世代理財偏向存股 自學成風

隨著Ｚ世代相繼進入職場，投資理財的起點大幅提前。年輕族群正逐步改寫台灣投資形式，不僅參與度提升，投資偏好也明顯朝向「存股...

電信三雄財報出爐 中華電7月蟬聯EPS獲利王

電信三雄7月財報出爐，中華電ICT業務強勁挹注，每股盈餘（EPS）0.42元，贏過台灣大哥大的0.39元、遠傳電信的0....

台積電創高外資調節 法人：台股後市看實體經濟表現

台積電今天開低走高，盤中衝上1195元再創新天價，但外資調節賣超台積電2298張。法人表示，台股後市能否挑戰新高，除觀察...

台系AI伺服器組裝廠迎成長機遇 這三檔獲大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中預估，第3季GB200伺服器出貨量將達10,000-11,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。