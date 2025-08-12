快訊

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股昨（11）日早盤在「原稅率＋20%」對等關稅疊加陰影下開低，隨後壽險資金等內資買盤進場大舉回補台積電等權值股，推升指數由黑翻紅，高低相差361點，終場上漲114點收24,135點，改寫史上第二高，法人看好後續將挑戰歷史高點24,416點。

三大法人昨日進出動作不大，合計買超0.1億元，其中外資賣超39.8億元，連二賣，累計賣超72.4億元，但台股期未平倉淨空單2,015口至35,575口，顯示並未轉空；投信買超4.2億元，賣轉買；自營商買超35.7億元，連三買，累積買超103.8億元。

八大公股行庫賣超36.6億元，五大壽險擴大買超金額達72.1億元。法人分析，市場對聯準會降息預期提升，有利市場資金趨向寬鬆，加上壽險資金進場，有利台股後市。

台股昨日開盤一度失守24,000點大關，最低下跌134點、下探23,887點，台積電（2330）早盤一度跌10元至1,165元後出現大單敲進，推升盤中創下新天價1,195元，終場上漲5元收1,180元平收盤歷史高價，加權指數盤中最高漲227點、達24,249點，終場上漲114點，收24,135點，改寫史上第二高，成交量增至4,372億元。

盤面上，以泛鴻海集團、PCB、軍工航太、機器人、散裝航運等族群表現較亮眼。

就上市19大類股而言，以塑膠類股指數上漲4.5%最強勢，主要是南亞反攻帶動，其次是玻陶上漲2.6%，電子上漲0.6%。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，盤點各產業受對等關稅影響程度，以非電族群如工具機、自行車、紡織成衣等為主，電子股方面台積電有半導體關稅豁免消息，加上AI伺服器、手機、PC、筆電等受影響程度較輕，吸引資金往電子股集中，帶動台股開低走高，且量能也放大，有利台股後市。

從籌碼面來看，外資8月以來仍買超，且融資餘額增加幅度有限，加上壽險資金買盤以大型權值股為主，因此即便台股短線漲多拉回，後續仍有機會挑戰24,416點。

