業界分析…Z世代理財偏向存股 自學成風

隨著Ｚ世代相繼進入職場，投資理財的起點大幅提前。年輕族群正逐步改寫台灣投資形式，不僅參與度提升，投資偏好也明顯朝向「存股」，此外，願意自學投資的傾向也不低，形成跟Ｙ世代甚至Ｘ世代迥然不同的理財觀念及策略。

目前卅到五十歲之間的Ｘ及Ｙ世代，對於個股及基金工具的應用相當熟悉，但年輕一代成長於數位時代，也面對不同的投資環境。永豐金證券最新統計，今年前七月卅歲以下股民的交易行為呈現世代差異。廿歲以下因時間彈性大，台股現貨參與率高達百分之七十五點一八，略高於全體平均。廿一至卅歲族群則更傾向以「時間複利」為核心進行台、美股存股，相關用戶占比居各年齡層之首，顯示即便才剛進入職場，但年輕世代對於長期累積資產，比「前輩」們更有高度意識。

在此同時，自學投資也成為年輕人關注的趨勢。台新證券指出，過去依賴單一選股策略的操作方式逐漸式微，取而代之的是強調總體經濟掌握、財報解析與程式選股等「多工具型」投資策略。不少新手投資人希望透過課程學習、平台資源與實作經驗，強化自身判斷能力。

金融業者也積極響應市場趨勢。永豐金證券推出「新手成長計畫」，提供開戶與交易禮，協助初學者建立存股習慣。此外，台新證券則與線上學習平台Hahow合作，開辦涵蓋總經、財報、ＡＩ選股等十堂線上課程，鼓勵投資人系統性培養操作知識。

國泰證券認為，年輕人可選擇的投資商品多元，國泰目標在於將投資「接觸難度」、「接觸成本」與「接觸效率」降至最低，協助年輕族群更快展開投資行動。

台新證券指出，和以往相比，這一代投資人投資態度專注於存股，看似略顯保守，但在學習意願與科技適應力上比以往更強，因此面對風險及投資方式的複雜化，仍願意積極面對及學習，也讓金融機構開始關注理財教育與數位工具導入，加強與年輕人的連結。