證交所攜手鑽石投資及櫃買中心打造國際資本舞台 力挺生技創新

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
證交所董事長林修銘、鑽石生技投資董事長楊泮池及櫃買中心董事長簡立忠出席「2025亞太生技投資論壇」（由左至右）。 證交所／提供
證交所董事長林修銘、鑽石生技投資董事長楊泮池及櫃買中心董事長簡立忠出席「2025亞太生技投資論壇」（由左至右）。 證交所／提供

臺灣證券交易所、鑽石生技投資及櫃檯買賣中心共同主辦的「2025亞太生技投資論壇」，11日於台北W Hotel盛大舉行。本屆論壇以「生技創新，健康賦能，資本引領大未來」為核心主軸，匯聚產官學研各界菁英，吸引超過500位國際與本地生技領袖參與，旨在鏈結全球生技創新與國際資本，為臺灣生技產業注入強勁新動能。

證交所董事長林修銘於致詞中表示，行政院長於7月中宣示打造台灣為亞洲那斯達克的重要政策，證交所自2021年推出的台灣創新板，正是落實此一國家戰略的核心板塊，致力於將台灣打造成亞洲前瞻新經濟產業的上市首選地，為具備關鍵技術與潛力的生技公司提供更具效率的上市途徑。證交所將持續與政府、產業、投資人攜手，為台灣生技業打造一個「閃耀全球的鑽石級舞台」，共同邁向永續的全球領導地位。

鑽石生技投資（6901）董事長楊泮池提到，生技產業特別需要資金支持，透過結合創新研發能量與資本市場，可以協助企業將實驗室的成果轉化為實際產品，共同將台灣生技產業推向國際。

櫃買中心董事長簡立忠則指出，生技產業在櫃買中心上櫃或興櫃的市值規模，僅次於半導體，成為第二大產業類別，顯示生技產業的巨大潛力，未來也將持續透過資本與技術的雙重推動，發揮資本市場的支持功能，讓台灣生技產業在國際舞台上發光發熱。

本次論壇匯聚各界多方力量，不僅邀請到行政院龔明鑫秘書長與全球基因學權威George M. Church等重量級貴賓發表專題演講，更安排兩場深度座談會及十餘場生技新創企業發表會。

其中，證交所副總經理杜惠娟以「台灣生技產業資本市場環境與展望」為題進行專題演講，從戰略層面具體闡述證交所如何透過活絡產業交流、強化制度接軌國際，並以創新板為核心，全方位打造一個支持生技創新的完整生態系。

而上市二部協理邱元贊則參與座談，與產官學界代表共同探討「用資本加速生技創新、推升市場價值」的核心議題。邱協理提到創新板的第二類上市條件即是專為生技醫療新藥產業量身打造的，而證交所也透過舉辦多元化的海內外引資活動、建置IR議合平台、推動永續經營並積極參與產業盛會，全方位協助生技業者強化與投資人的鏈結，提升國際能見度。在在顯示了證交所在生技生態系中扮演著積極推手的角色。

本次論壇的成功舉辦，不僅彰顯了台灣生技產業的蓬勃發展潛力，更展現了資本市場、政府與產業間緊密的合作關係。在各方資源的整合與引領下，台灣生技產業有望加速邁向國際，成為全球健康領域的重要創新力量。

灣生 證交所 生技產業

