電信三雄財報出爐 中華電7月蟬聯EPS獲利王

電信三雄7月財報出爐，中華電ICT業務強勁挹注，每股盈餘（EPS）0.42元，贏過台灣大哥大的0.39元、遠傳電信的0.32元，累計前7月中華電以每股賺2.99元，持續蟬聯電信三雄EPS獲利王。

中華電信7月自結合併營收新台幣191.8億元，歸屬於母公司業主淨利32億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為74.3億元，每股盈餘（EPS）0.42元。累計至7月，中華電信合併營收達1317.2億元，歸屬母公司業主淨利為231.7億元，每股盈餘2.99元。

中華電信表示，受惠核心業務穩定成長及資通訊（ICT）業務持續衝出亮眼績效，7月營收年成長7.9%，創歷年同期新高，營業淨利達8年同期新高。

中華電信指出，延續上半年資通訊業務強勁的成長動能，7月資通訊營收年增率超過50%，主要來自政府稅賦系統專案的完成、客戶機房建置服務的落實，及智慧能源及智慧交通專案的穩步推進，挹注網路資料中心（IDC）及雲端服務、資安服務及智慧聯網等業務營收顯著成長。其中，子公司資拓宏宇於8月6日通過證券交易所上市審議;新加坡及日本子公司亦貢獻整合型專案營收。

中華電表示，受惠客戶數與ARPU（每戶平均收入）穩定成長，寬頻與行動營收年增率雙雙突破3%，行動月租型客戶數年成長1.4%至995萬戶，月租型ARPU年成長1.3%至559元，帶動行動服務營收年增率達3%。寬頻業務方面，雙向1G速率方案，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，帶動固網寬頻ARPU成長3%至808元，進一步推升此業務營收年增率達3.2%。

台灣大哥大7月自結合併營收150.9億元，稅後淨利12億元，每股盈餘（EPS）0.39元，累計前7個月營收1107.3億元，稅後淨利為81.5億元，EPS達2.69元。

台灣大表示，7月電信業務營業利益年增13%，合併效益持續推升雙位數成長，行動服務營收成長增溫，在5G滲透率穩健提升及獨門方案帶動升轉下，智慧型手機月租ARPU達合併台灣之星以來新高，年增近3%，獲利方面，排除去年同期一次性投資收益墊高基期影響，7月稅後淨利仍維持年增動能。

遠傳電信受惠遠亞併綜效、用戶持續升級5G，以及數位生活服務營收穩健成長，7月營收80.55億元、EBITDA為31.11億元，均創同期歷史新高、稅後淨利11.42億元，EPS為0.32元，累計前7月EPS為2.15元。

遠傳指出，7月總用戶數呈正成長，5G月租型用戶滲透率達45.5%，行動服務營收年增1.9%，達51.58億元，個人數位服務成長動能強勁，遠傳friDay影音營收年成長率、月成長率雙雙攀升；企業智慧資通訊方面，7月物聯網、雲端與資安業務營收年成長率上揚。