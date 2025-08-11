台積電創高外資調節 法人：台股後市看實體經濟表現

台積電今天開低走高，盤中衝上1195元再創新天價，但外資調節賣超台積電2298張。法人表示，台股後市能否挑戰新高，除觀察關稅後續發展，實體經濟表現將決定台股衝高動能的強弱。

台股今天漲114.24點，收在24135.5點，成交值新台幣4262.17億元。三大法人合計買超1.91億元，其中自營商買超35.74億元、投信買超6.02億元，外資及陸資則賣超39.85億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股早盤下跌，應是投資人對美國關稅20%採疊加做法所致，但只有日本、歐盟等少數國家或地區未採疊加關稅，台股早盤壓回後，搭配台積電免徵半導體關稅利多，指數開低走高，在台積電股價創高下，大盤順勢上漲。

黃國偉指出，台股距盤中歷史高點24416.67點、收盤高點24390.03點，都不到300點，近期有機會挑戰新高，但重點是能否突破新高，並持續向上。

他分析，美國即將公布7月消費者物價指數（CPI），但美國自8月7日起實施對等關稅，應該觀察9、10、11月的CPI較具參考價值。因為美國高關稅政策下，恐造成美國物價上漲，但8月廠商可由庫存支應，尚可不大幅調漲價格；若到9月以後，消費者極可能買到反映關稅成本的產品，屆時實體經濟的衝擊，將影響股市表現。

他強調，關稅爭議可望隨最終稅率公布落幕，但關稅影響卻未結束。關稅對實體經濟的衝擊將陸續發酵；若非農就業數據持續不佳，美國經濟被關稅衝擊的程度將會明朗，現階段只能持續觀察美國經濟數據的變化。

外資今天賣超台股前10名依序為台新金、大成鋼、華南金、南亞科、台新辛特、台玻、遠東新、聯強、華邦電、國泰永續高股息；台積電則為賣超第30名。