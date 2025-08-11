台系AI伺服器組裝廠迎成長機遇 這三檔獲大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中預估，第3季GB200伺服器出貨量將達10,000-11,000櫃水準，呈現逐季遞增態勢。台系組裝廠中，看好鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231），均給予「優於大盤」評級。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，雖然7月GB200伺服器機櫃出貨量略有下降，單月約2,000櫃，較6月的2,500櫃下滑，其中廣達出貨約400到500櫃、緯創出貨500到600台等同GB200機櫃的運算托盤、鴻海出貨約1,000櫃。

累積今年來至7月總出貨量為9,000櫃，其中廣達約2,000櫃、緯創2,600台、鴻海4,000-4,500櫃。不過隨市場需求不斷增溫，大摩預估第3季將達10,000-11,000櫃水準，較第2季的6,000櫃激增，帶動相關組裝廠營運持續走升。

鴻海方面，大摩科技硬體下游主管施曉娟認為，隨著下半年 AI 伺服器機櫃出貨規模擴大，年增約 17%，將推動鴻海的營運槓桿效益，使營業利益率回升、今明兩年盈餘預估有上調的空間，因此給予「優於大盤」評級、目標價220元。

廣達GB200機櫃已放量出貨，GB300正在進行測試與客戶驗證，預計9月出貨。由於GB300機櫃將以廣達為生產主力廠商，因此法人圈紛紛看好廣達第3季營運將向上走升；高燕禾也給予「優於大盤」評級、目標價332元不變。

緯創除受惠下半年 GB200 運算托盤訂單成長外，H20出口許可的批准，也將嘉惠後續營運表現，高燕禾並預期緯創將持續成為輝達（NVIDIA）下世代 AI 伺服器的主要受益者之一。因此同樣給予「優於大盤」評級、目標價維持150元。