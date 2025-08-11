浪凡財報／上半年EPS 賺2.12元 已賺贏去年全年

浪凡（6165）網路科技公布2025年上半年財報，合併營收達新台幣15.8億元，稅後淨利1.6億元，每股盈餘（EPS）2.12元，較去年同期0.36元大幅成長逾4倍。法人指出，浪凡2024全年EPS為1.04元，今年僅半年就達到2.12元，等同提前完成去年兩倍的獲利水準，展現強勁成長曲線。第1季EPS 1.08元、第2季1.04元，雙雙穩站1元大關，即便面對全球市場震盪與關稅政策壓力，浪凡所屬數位內容產業不受影響，依然交出亮眼成績。

免疫關稅風暴 成資金防禦型標的

今年初全球股災衝擊台股，多數產業股價承壓，但浪凡憑藉穩健的內容經濟與粉絲社群變現模式，股價走勢相對抗跌。近期美國對多國產品加徵對等關稅，台灣出口品將在最惠國稅率基礎上額外疊加20%，重挫製造業與出口導向企業。然而浪凡所屬的數位內容與即時互動服務產業，完全免受關稅衝擊，屬於純線上數位經濟鏈，在傳統產業承壓時成為資金轉進的防禦型標的。法人分析，這種抗外部風險特性，對股價穩定性與投資信心形成強勁支撐。

跨界版圖升級 鞏固平台長線價值

浪凡積極跨足影視娛樂，為8月21日全台上映的電影《角頭－鬥陣欸》主投出品公司之一，延續《角頭－大橋頭》累積2.24億元票房的系列熱度。該片鎖定暑期票房與社群討論熱點，有望推升品牌聲量並挹注平台價值。同時，浪凡亦參與尚未播映的《角頭影集》內容開發與推廣，未來將於平台上線，實現IP跨平台轉換與粉絲經濟深化。法人指出，浪凡透過影視IP、年度直播盛典、公益代言及IP策展等多元專案，不僅強化會員活化與內容變現，也為股東價值創造長期推進力。

韓籍啦啦隊夯翻平台 直播數據亮眼

浪凡旗下韓籍啦啦隊成為直播熱潮焦點，包括朴旻曙（Mingo）、南珉貞、金渡娥、海莉、李雅英、朴善珠、李素泳與朴恩惠等多位成員深受粉絲喜愛。其中朴旻曙與南珉貞表現最佳，南珉貞單場浪花突破500萬，兩人月總浪花均超過千萬，成功拉升平台熱度與會員互動率，成為營收與品牌聲量的雙重推手。

浪凡網路科技董事長王亦衡表示：「浪凡的目標不僅是內容供應商，而是打造橫跨娛樂、數位互動、影視與國際市場的完整生態圈。我們要讓平台成為亞洲數位娛樂的核心樞紐，並在全球數位經濟競爭中保持領先。」