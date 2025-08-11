高齡博覽會掀退休話 台新證券三大工具助攻安薪養老

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

第二屆高齡健康產業博覽會近日圓滿閉幕，現場聚焦高齡化時代退休理財需求。台新證券以「樂退理財站」主軸參展，提供專業的資產配置策略，協助民眾打造「配息養老、安薪退休」理想生活。

根據國發會數據顯示，臺灣自2025年起正式進入超高齡社會，平均每五位國民就有一人超過65歲，高齡人口成長速度位列全球第三，僅次於南韓與新加坡。

在人口結構快速變遷時代下，如何「活得久，更要領得久、過得好」，成為退休規劃核心課題。台新證券於展區以配息養老作為主軸，結合專業資產配置，分享三大安薪退休工具，協助民眾打造穩健且持續的現金流，確保財務無憂的退休生活。

打造安薪退休生活，掌握三大理財工具至關重要。第一、台股定期定額，能於無匯率波動疑慮下，穩健投入本土具成長潛力的企業及高股息ETF。第二、美股定期定額方案，有紀律地分批布局世界一流企業，不僅可有效分散單一市場風險，也能把握全球領先企業成長動能，使資產配置更加靈活多元。第三、配置海外債券，適合追求低波動、偏好長期現金流的退休族群。結合台股、美股與海外債券三大安薪退休工具，多元布局能有效分散波動風險，提升資產抗壓性，為退休財務收入多一份保障。

為了讓投資人更輕鬆部署退休理財，台新證券推出全方位數位投資平台，透過專屬APP即可一站式申購台股、美股與海外債券等產品。此外針對美股及定期定額投資，台新證券推出均一價手續費優惠，有效降低投資成本。定期定額同時採用低門檻設計、彈性選擇扣款日期，並提供逾百檔股票及ETF標的，讓小額投資人也能輕鬆參與，打造個人化的投資組合。

台新 退休規劃

