日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

美國製造政策助攻 這兩檔個股成為美概股焦點

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
「美國概念股」表現強勢，成為市場熱議的焦點。示意圖／AI生成
台股11日在美國製造題材發酵下，指數開低走高，終場上漲114點、收24,135點，再攀波段反彈新高。其中包括鴻海（2317）、緯創（3231）等「美國概念股」表現強勢，紛紛站上反彈高峰，成為市場熱議的焦點。

隨關稅議題與232條款對台股的干擾逐漸淡化，在美國總統川普高喊「美國製造」、「美國再次偉大」等口號落實為政策後，「美國概念股」開始成為全球資本市場與台股的投資典範，除台積電（2330）外，鴻海、緯創等躍居交投亮點。

鴻海在美國布局最早，早於1980年就布局美國生產。其中最受矚目的威州廠，目前主要生產CPU伺服器，搭配台積電美國廠晶片，藉由完全「美國製造」避開川普關稅干擾，並大啖逾5,000億美元AI基建計畫「星際之門」商機。

而鴻海目前已在美國德州、威州等地投資，為擴大美國伺服器製造布局，今年首季末更斥資1.42億美元（近新台幣47億元），取得德州休士頓土地及廠房，法人解讀應與川普政府「美國製造」政策有關，並擴大搶食AI的龐大商機。

緯創為因應美國政府關稅政策與未來營運布局規畫，今年也斥資11億美元用於現增美國子公司與德州達拉斯擴廠、設備及廠房租用等需求，藉以布局AI伺服器「美國製造」，成為川普上任來，在美國投資金額最大的台灣電子代工廠。

美國 布局 鴻海

