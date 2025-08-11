聽新聞
關稅不確定因素衝擊車市 車廠營收全盤皆墨
7月車市受關稅因素影響，車市領掛牌數較去年同期衰退兩成，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響營收表現全面大幅衰退，僅和泰車（2207）因TOYOTA COROLLA CROSS與LEXUS UX及LM販賣台數成長對營收有所挹注，單月合併營收仍較去年同期微幅減少0.84億元，是衰退幅最最小的車廠。
裕隆（2201）7月營收61.85億元，年減15.6%，前七月營收419.95億元，年減17.5%。
中華車（2204）7月營收25.3億元，年減32.3%，前七月營收189.33億元，年減31.5%。
和泰車7月營收254.9億元，年減0.3%，前七月累計營收1,630億元，年減1.4%。
裕日車（2227）12億元，年減37.7%，前七月營收94.2億元，年減39%。
汎德永業（2247）7月營收41.86億元，年減20.8%，前七月營收320.7億元，年減7%。
