聽新聞
0:00 / 0:00
台塑四寶近月吸金逾2千億元 南亞股價近期漲幅49.53%居冠
傳產龍頭展現資金磁吸力！台塑四寶近一個月股價震盪走高，7月11日至8月11日全面上揚，其中南亞（1303）飆漲49.53%居冠，台化（1326）上漲26.41%居次，台塑（1301）與台塑化（6505）分別上揚13.09%與10.86%。
市值方面，南亞大增1,046.87億元，台塑化增加371.51億元，台化增加342.88億元，台塑增加283.28億元，合計四寶吸金約2,044.54億元，顯示資金回流動能強勁。
基本面表現上，四寶7月營收受傳統旺季帶動，南亞、台塑、台塑化月增均轉正，僅台化小幅衰退。南亞合併營收211.5億元，月增2.73%；台塑145.97億元，月增1.6%；台塑化565.34億元，月增5.2%；台化233.02億元，月減6%。
南亞指出，若排除匯率差異，7月實質營收增長4.2%，受惠網通、電腦、AI伺服器與消費電子需求回溫，以及客戶回補庫存，推升電路板與銅箔基板等銷售。AI晶片升級亦帶動高階HVLP銅箔與低介電玻纖布需求，玻纖布7月報價單月上調逾10%，CCL價格同步走升；化工本業方面，乙二醇（EG）主要廠商減產保價，有助止穩虧損。
11日南亞爆出逾11.3萬張成交量，擠進台股人氣前五名，股價勁揚8%至40.2元，收復短線，帶動台化放量漲4.48%，台塑化漲1.4%、中石化（1314）漲0.84%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言