三大法人小買1.92億元 台新金奪人氣王、金居成交值衝第三大

台股權王台積電（2330）11日盤中再創新天價1,195元，加上鴻準（2354）領軍機器人，富喬（1815）、金像電（2368）帶隊PCB族群，以及亞航（2630）等無人機族群強力助攻，推升大盤一度大漲227.74點、達24,249.05點，但尾盤賣單調節台積電、大成鋼（2027）、台新金（2887）、南亞科（2408）等權重股，使得漲點縮減至114點、報24,135點，成交值小增至4,262億元，三大法人小買1.92億元。

個股表現上，台新金登上人氣王，但股價小跌0.3%、險守10日線；金居（8358）量價俱揚，盤中134元、收盤131元雙創新高，成交值衝上第三大；富喬也挾逾15萬張大量寫天價61.4元。

統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超39.86億元；投信買超6.03億元；自營商買超（合計）35.74億元，其中自營商（自行買賣）買超22.91億元、自營商（避險）買超12.83億元。

今日成交值前五大個股有3檔成交超過百億元，股價全面上揚。依序為：台積電419.98億元，股價漲0.43%、收1,180元；京元電子（2449）163.53億元，股價漲4.87%、收140元；金居114.02億元，股價漲4.8%、收131元；鴻海（2317）99.13億元，股價漲1.8%、收198元；緯穎（6669）96.75億元，股價漲9.86%、收3,175元。

今日成交量超過10萬張個股有6檔，人氣王由台新金拿下，但股價表現卻是唯一收黑。依序為：台新金成交174,662張，股價跌0.3%、收16.55元；富喬成交154,549張，股價漲9.84%、收61.4元；台玻（1802）成交133,438張，股價漲3.13%、收24.7元；京元電子成交116,681張，股價漲4.87%、收140元；南亞（1303）成交113,055張，股價漲8.29%、收39.85元；主動群益台灣強棒（00982A）成交104,444張，股價漲1.53%、收12.63元。

今日盤面有41檔個股收漲停。其中，富喬挾15.4萬張大量、收61.4元創新高價；鴻準也衝出近9萬張大量、收76.3元；國碩（2406）擁近5萬張成交量、收20.8元，改寫10個月來波段新高；另臻鼎-KY（4958）、毅嘉（2402）、聯茂（6213）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、湧德（3689）、高力（8996）、鉅橡（8074）、榮科（4989）、瀚荃（8103）等成交量皆達萬張以上。此外，百元以上高價漲停股有14檔，緯穎收3,175元歷史新高，突破3千元關卡，並擠上第三大千金。