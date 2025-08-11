快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋/攝影
台股11日在台積電（2330）盤中發威帶動下翻紅，終場收24,135.5點，上漲114.24點，台積電領漲之外， 鴻海（2317）衝上198元，逼近創辦人郭台銘多年前曾喊出的200元退休價，外資近期也出現連續買超，鴻海200元可以買嗎？有分析師直言，台股有機會創高，AI伺服器看好；另外， 兩家美系外資也分別將目標價喊到220元、242元。

鴻家軍由鴻準（2354）率先飆上漲停76.3元， 寫下今年3月6日以來的高點領軍衝鋒，成交量爆出89,545張；鴻海開低走高收最高，早盤以194元開出， 下跌0.5元，盤中翻紅， 終場收在198元，上漲3.5元， 漲幅1.8%， 為11日的最高價， 成交量50,535張。

鴻海股價由4月9日的盤中低點112.5元反彈走高，11日收198元，為去年12月9日以來的高點， 市值衝達2兆7,505億元，逼近多年前郭台銘曾喊出的退休價200元，市場關注，鴻海200元可以買嗎？

從鴻海的基本面來看，7月合併營收6,138.6億元，月增13.6%，年增7.25%，改寫同期新高，累計今年前7月合併營收4.53兆元，年增17.62%，創同期新高；受惠於資通訊產品進入旺季，將進一步挹注第3季營運表現。

資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，預期鴻海第3季營運將優於第2季，但仍要密切關注全球政經局勢及匯率變化的影響；鴻海法說會預8月14日召開，將公布第2季財報，且將釋出下半年展望，市場關注人工智慧（AI）伺服器展望、新款iPhone 17拉貨動能、及電動車出貨進度。

另外， 兩家美系外資看好鴻海具有蘋果新iPhone手機將上市、且在人工智慧（AI）伺服器領域的組裝地位領先優勢，目標價都喊上200元，其中一家美系外資維持「買進」評等，目標價242元；另一家則將目標價由200元上調到220元，維持「優於大盤」評等；統計至上周五，外資已連續4個交易日買超鴻海。

美國總統川普宣布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但豁免將產線遷回美國的企業，台股232條款的利空出盡，權王台積電11日攻勢再起， 盤中一度衝達1,195元， 創下歷史新高， 終場以1,180元收盤， 追平先前的收盤高價，台股開低走高，盤中翻紅一度衝達24,249.05點，創今年新高、僅次於歷史高點24,416.67點，居歷史第二高，終場收在24,135.5點， 上漲114.24點。

證券分析師張陳浩認為，不確定因素消除就是利多，台股朝歷史新高挺進，看好包括AI伺服器、交換器、散熱、PCB、PA、電源供應器、半導體設備股等，領頭羊當然是台積電，另外，AI伺服器的鴻海、廣達（2382）、緯穎（6669）、技嘉（2376）等也值得留意。

鴻海法說會前好兆頭 工業富聯Q2賺287億

沈玉琳證實罹患血癌…高凌風、郭台銘弟弟都是 病友曝4差異

收購郭台銘選總統連署書 前彰化縣議會秘書獲緩刑

潮州鎮長周品全涉貪遭收押 屏東縣府二度派代理鎮長

台塑四寶近月吸金逾2千億元 南亞股價近期漲幅49.53%居冠

傳產龍頭展現資金磁吸力！台塑四寶近一個月股價震盪走高，7月11日至8月11日全面上揚，其中南亞（1303）飆漲49.53...

三大法人小買1.92億元 台新金奪人氣王、金居成交值衝第三大

台股權王台積電（2330）11日盤中再創新天價1,195元，加上鴻準（2354）領軍機器人，富喬（1815）、金像電（2...

外資上週買超台股519億元連7買 狂敲鴻海廣達

美國總統川普的晶片關稅利空出盡，台積電領軍上攻創新天價，上週五台股集中市場指數收在24021.26點，單週大漲586.8...

郭董退休價又來了 外資狂買、鴻海200元可以買嗎？

台股強勢翻紅、上漲114點收24,135點 台積電上揚5元

多項利多加持，台股11日開低走高，盤中10點40分過後強勢翻紅，後續持續攻高，尾盤漲幅稍有收斂，終場收24,135點，上...

多題材加持鴻準飆漲停 鴻海跟著衝、200元在望 還有這檔也亮燈

鴻準（2354）積極搶灘機器人領域，在Switch 2熱銷下，7月營收創同期歷史新高， 市場看好訂單能見度將可望一路旺到...

