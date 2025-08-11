外資上週買超台股519億元連7買 狂敲鴻海廣達

快訊

中央社／ 台北11日電
台股示意圖。聯合報系資料照
美國總統川普的晶片關稅利空出盡，台積電領軍上攻創新天價，上週五台股集中市場指數收在24021.26點，單週大漲586.88點或2.5%。證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣519.54億元，連續7週買超。

統計今年初至8月8日止，外資累計賣超金額縮小至1573.87億元；外資總持有股票市值為35兆6738億元，占全體上市股票市值比重46.19%。

個股方面，上週外資於集中市場買超前3名為鴻海6萬4641張、廣達3萬4455張和長榮航3萬1560張。

值得注意的是，AI題材持續發燙，AI伺服器重要代工廠鴻海、廣達、緯創皆入列外資買超榜前5名；上週外資也買超台積電2萬2793張，排名第9。

賣超排行榜方面，外資上週賣超前3名為台新金17萬270張、聯電5萬2878張和華邦電4萬375張。

