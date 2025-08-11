外資上週買超台股519億元連7買 狂敲鴻海廣達
美國總統川普的晶片關稅利空出盡，台積電領軍上攻創新天價，上週五台股集中市場指數收在24021.26點，單週大漲586.88點或2.5%。證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣519.54億元，連續7週買超。
統計今年初至8月8日止，外資累計賣超金額縮小至1573.87億元；外資總持有股票市值為35兆6738億元，占全體上市股票市值比重46.19%。
個股方面，上週外資於集中市場買超前3名為鴻海6萬4641張、廣達3萬4455張和長榮航3萬1560張。
值得注意的是，AI題材持續發燙，AI伺服器重要代工廠鴻海、廣達、緯創皆入列外資買超榜前5名；上週外資也買超台積電2萬2793張，排名第9。
賣超排行榜方面，外資上週賣超前3名為台新金17萬270張、聯電5萬2878張和華邦電4萬375張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言