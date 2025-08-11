台股強勢翻紅、上漲114點收24,135點 台積電上揚5元

多項利多加持，台股11日開低走高，盤中10點40分過後強勢翻紅，後續持續攻高，尾盤漲幅稍有收斂，終場收24,135點，上漲114點，漲幅0.48%，成交量4,262億元。櫃買則收240.2點，上漲0.41點，台積電（2330）收1,180元，上漲5元。

盤面上以類股來看塑膠、玻陶、電子零組件、其他電子、油電燃氣、電腦周邊、網通等較為強勢，另外紡織、運動休閒、電子通路、電器電纜、生技、食品等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有京元電子（2449）、金居（8358）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、富喬（1815）、金像電（2368）、緯創（3231）、世芯-KY（3661）、佳能（2374）、鴻準（2354）、和椿（6215）、台燿（6274）、光寶科（2301）、欣興（3037）、神達（3706）、元太（8069）、臻鼎-KY（4958）、南亞（1303）、高力（8996）、聯發科（2454）、環宇-KY（4991）、智邦（2345）、新盛力（4931）、定穎投控（3715）、南電（8046）等。

而量大弱勢的則有，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、廣達（2382）、創意（3443）、大成鋼（2027）、良維（6290）、亞翔（6139）、南亞科（2408）、信驊（5274）、AES-KY（6781）、華碩（2357）、台新金（2887）、長榮（2603）、事欣科（4916）、亞光（3019）、材料-KY（4763）、祥碩（5269）、旺矽（6223）、聯詠（3034）、研華（2395）、可成（2474）、微星（2377）等。

統一投顧表示，台積電豁免半導體100%關稅、台積電7月營收創下歷史次高、聯準會9月降息機率提高、歐美加速網通及無人機「去中化」，有助於指數往歷史高點24,416邁進。惟台灣新關稅為N＋20%對等關稅、豪車品牌 BMW、賓士與奧迪業績表現不佳，將干擾投資人情緒，預估短線上台股指數高檔震盪盤堅。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。