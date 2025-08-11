快訊

多題材加持鴻準飆漲停 鴻海跟著衝、200元在望 還有這檔也亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股指數站上24000點逐步走高。中央社

鴻準（2354）積極搶灘機器人領域，在Switch 2熱銷下，7月營收創同期歷史新高， 市場看好訂單能見度將可望一路旺到明年，11日股價飆上漲停76.3元鎖死，寫下5個多月的波段高點，成為鴻家軍的領攻指標，鴻海（2317）也跟著衝， 股價開低走高，盤中翻紅再朝200元關卡挺進，臻鼎-KY（4958）也跟進亮燈漲停，廣宇（2328）、天鈺（4961）、乙盛-KY（5243）、訊芯-KY（6451）同步大漲。

鴻準7月合併營收155.85億元，創歷史同期新高，月增14.6%，年增99.2%，主要受惠任天堂新款遊戲機Switch 2熱銷的帶動，累計今年前7月合併營收868.06億元，為同期最佳，年增187.7%。

鴻準日前宣布將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，未來10年的發展戰略將以「美國製造」為核心，整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與人工智慧（AI）應用。

鴻海將在14日召開法說會， 2家美系外資則是看好鴻海具有智慧手機新機上市及人工智慧（AI）伺服器領域的組裝地位領先優勢，其中一家美系外資維持「買進」評等，目標價242元；另一家則將目標價由200元上調到220元，維持「優於大盤」評等。

鴻海7月合併營收6,138.6億元，月增13.6%，年增7.25%，改寫同期新高，累計今年前7月合併營收4.53兆元，年增17.62%，創同期新高；受惠於資通訊產品進入旺季，將進一步挹注第3季營運表現，

鴻準早盤以74.1元開高後衝達漲停76.3元， 為今年3月6日以來的新高，漲停及市價排隊買單超過6,200張；鴻準領軍衝，鴻海跟著衝， 盤中股價翻紅，早盤以194元開低，早盤在買盤進駐下往上拉升， 盤中衝高至198元，為去年12月9日以來的高點， 市值衝達2兆7,505億元。

鴻準、鴻海齊往上衝，臻鼎-KY盤中也衝上漲停，訊芯-KY盤中上漲逾5%， 廣宇、天鈺、乙盛-KY也是上漲攻勢。

