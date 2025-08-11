千金三哥換人當！緯穎創高衝3175元 上半年每股大賺117.93元

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
緯穎。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
緯穎（6669）上半年EPS衝上117.93元，刷新歷史新高，11日盤中股價強鎖漲停至3,175元，不僅突破3,000元關卡，更擠下川湖（2059）躍居台股第三大千金股。

緯穎第2季合併營收達2,207.44億元，年增184.9%、季增29%；受惠AI伺服器與通用型伺服器雙引擎推升，稅後淨利121.22億元，年增158.3%，EPS 65.23元，遠超市場預期。上半年EPS 117.93元，較去年同期的53.77元翻倍成長。

7月營運數據同樣亮眼，營收845.29億元，月減1.49%、年增1.72倍；前7月營收4,759.28億元，年增1.67倍，均創同期新高。

法人預期，第3季通用伺服器營收下滑幅度將低於原估，第4季起將受惠Oracle GB200 AI伺服器開案帶動營收走升。展望2026年，亞馬遜新一代ASIC AI伺服器與Oracle GB AI伺服器出貨，將成為推升AI伺服器營收占比的主要動能。

在擴產布局方面，董事會已通過對美國子公司 Wiwynn International 現增5億美元（約新台幣146.27億元），持續擴大美國製造版圖，並計畫斥資上限40億元於台北內湖潭美段興建總部大樓。高層指出，因應關稅政策與供應鏈分散，在美國德州與墨西哥形成「雙子星廠」配置，現階段主要由墨西哥供應美國市場，若關稅政策變動，將彈性調整出貨地點。

